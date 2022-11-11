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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تفجر مفاجأة لعشاق هواتف iPhone

آبل تفجر مفاجأة لعشاق
آبل تفجر مفاجأة لعشاق هواتف iPhone

ترددت شائعات كثيرة في الفترة الأخيرة عن نية شركة آبل Apple الأمريكية في نصميم هاتف قابل للطي  ، لكن التقارير المبكرة تشير إلى أنه لن يتم إطلاقه قبل عامين على الأقل في هذه المرحلة ، ومن المحتمل أن أول جهاز قابل للطي لها لن يكون iPhone بل جهازًا لوحيًا من iPad.

 


وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، بسبب طول المدة التي سوف تستغرقها آبل في تصميم هاتفها القابل للطي iPhone، قرر الفريق في Tech Aesthetics إنشاء هاتف قابل للطي من الأجزاء الداخلية لـ iPhone X وشاسيه هاتف Motorola Razr 2019.

 

وأطلق هذا الفريق على أول جهاز قابل للطي iPhone V واستغرق ما يقرب من  عام من العمل الجاد والهندسة العكسية وإكمال العديد من حالات التجربة والخطأ.

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وقام الفريق بتصميم أول هاتف قابل للطي عن طريق شاشة iPhone X ونزع الغطاء الزجاجي وطبقات اللمس مع ترك شاشة OLED المرنة، بينما لم تكن هذه العملية بسيطة وتتطلب آلات متطورة وما مجموعه حوالي 37 شاشة iPhone X قبل أن يكون لديهم شاشة للطي قابلة للاستخدام.

 

تضمن هذا المشروع أيضًا هاتفين من Motorola Razr 2019s تم تفكيكهما لاستيعاب مكونات iPhone X الداخلية، وقام الفريق ببناء لوحة أم مخصصة بمكونات مطبوعة ثلاثية الأبعاد.

 

ويحزم الهاتف بطارية سعة 1000 مللي أمبير في الساعة والتي للأسف لا تدعم الشحن اللاسلكي أو MagSafe.

 

وبالإضافة إلى ذلك،   بدأ فريق Tech Aesthetics في تعديل نظام iOS ليناسب الشاشة القابلة للطي.

iPhone iPhone V Apple آبل iPhone X

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