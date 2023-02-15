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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

داعية: ضرب الزوجة أو إهانتها محرم شرعا وفاعل ذلك آثم.. فيديو

داعية إسلامي
داعية إسلامي

علقت الدكتورة نيفين مختار، الداعية إسلامية ، على ضرب الزوجة أنه حق والزوج مأمور بضربها ، مشيرة الى أن ضرب الزوجة لم يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم فعن عَائِشَةَ رضي الله عنه قالت: "ما ضَرَبَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شيئا قَطُّ بيده ولا امْرَأَةً ولا خَادِمًا إلا أَنْ يُجَاهِدَ في سَبِيلِ اللَّهِ، وما نِيلَ منه شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ من صَاحِبِهِ إلا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ من مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عز وجل" ، قائلة :" الستات متنضربشي يا جماعة".  

 وأضافت مختار، خلال لقائها مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم  الأربعاء ، أن ضرب الزوجة أو إهانتها أو الاعتداء عليها سواء بالضَّرْب أو بالسب أمر محرم شرعًا، وفاعل ذلك آثم، ومخالف لتعاليم الدين الحنيف ، مشيرة الى أن الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة والرحمة؛ قال تعالى: " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنْفُسِكم أَزوَاجًا لِتَسكنوا إِلَيْهَا وجعل بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".

وتابعت :" ضرب الزوجة الشرع أمر الزوجَ بإحسان عِشْرة زوجته، حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معيار الخيرية في الأزواج قائمًا على حُسْن معاملتهم لزوجاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي ".

وأكملت :" أرفض ضرب الزوجة و الشرع حَث على الرفق في التعامل بين الزوج والزوجة، ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفق في الأمر كله؛ فقال: "إن الرفقَ لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يُنْزعُ مِن شيء إلا شانَه ".

انجي انور داعية إسلامية الستات ضرب الزوجة ETC

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