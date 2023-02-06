شكله بيموت في الضرب| زوجة لقاضي الأسرة جوزي متعدد العلاقات مع الفتيات

شكله بيحب الضرب.. كل يوم مع وحده في بيتها، وأهلها يمسكوه يضربوه ضرب موت ومش بيحرم.. هكذا بدأت زوجة وصفها لـ زوجها من داخل محكمة الأسرة، بنبرة آسفة على حالها وحياتها التي صارت جحيما بسبب زوج ، كما أكدت الزوجة علي العلاقات المتعددة مع فتيات في مختلف الأعمار، مما جعلها قررت خلعه لتتخلص من العيشة معه ".

رسائل وصور لبنات صغيرة

واصلت الزوجة المُحطمة حديثها للقاضي بلهجة حزينة وقالت: أنا اتجوزنا من 13 سنة وعندنا 3 أطفال من زمان وأنا عارفة أنه بيحب البنات والستات بيحب يتفرج عليهم وانه يبقي علي علاقة بيهم مش بيفوت الفرصة، علي مدار 10 سنين من الزواج، كنت بكتشف كل حاجة من تليفونه أكتر من مرة بلاقي رسايل وصور لبنات لسة صغيرة ولما اواجهه بيها يقولي أنها كانت نزوة وراحت لحالها وأن مفيش في قلبه غيري.

تُكمل الزوجة بحديث يملؤه المفاجآت والصدمات التي لم تكن في حسبانها إطلاقا كما بدا على ملامح وقسمات وجهها أمام القاضي، وتقول: جوزي في آخر 3 سنين بقي بيرجع البيت كل يوم فيه حاجة غريبة بيبقي مضروب ومتعور وهدومه متقطعة ولما كنت بسأله كان بيقولي أنها خناقات علي فلوس بينه وبين ناس يعرفهم عايزين ينصبوا، لكن كنت دايما بحس انه بيكدب لكن كنت ببقي مضطرة اعمل نفسي مصدقاه.

البقال فضحه

واختتمت الزوجة حديثها: في مرة عرفت من البقال اللي بالصدفة أن جوزي امبارح كان في رجالة ماسكينه وبيضربوا فيه قدام باب عمارتنا، وكان في بنت صغيرة في السن موجودة والظاهر أن الخناقة كانت قايمة بسببها لأنهم كانوا بيقولوا لجوزك أنه لو اتعرض لها تاني هيقتلوه المرة اللي جاية " بعدها قررت اسيب البيت، و أرفع عليه دعوى خلع.