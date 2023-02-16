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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: الوضع صعب في باخموت لكنّ جنودنا صامدون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أنّ الجنود الأوكرانيين يتمسّكون "بقوة" بمواقعهم في باخموت، المدينة الواقعة شرق أوكرانيا، حيث وصف الوضع بأنه "الأكثر صعوبة" في وجه القوات الروسية.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي في كييف مع رئيس الحكومة السويدية أولف كريسترسون الذي يزور العاصمة الأوكرانية: "هذه النقطة الأكثر صعوبة، الأكثر سخونة حالياً".

وأضاف: "ليس الأمر سهلاً على جنودنا في الشرق ولكن ليس من قبيل الصدفة أن نتحدّث عن حصن باخموت. حصننا ما زال حيّاً"، مشيداً بالجنود الأوكرانيين الذين "يتمسّكون بقوّة" بمواقعهم.

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وأشار الرئيس الأوكراني إلى نقطة ساخنة أخرى في فوغليدار الواقعة جنوب باخموت في منطقة دونيتسك أيضاً، حيث يشنّ الروس هجوماً.

وكان الرئيس الأوكراني قد تحدّث، مساء الثلاثاء، عن وضع "صعب للغاية" في باخموت، حيث تدور اشتباكات عنيفة منذ أشهر، وحيث احتلّت القوات الروسية أراضي في الأسابيع الأخيرة.

من جهته، أكد رئيس الحكومة السويدية أنّ ستوكهولم ستواصل "دعمها قدر الإمكان" لأوكرانيا.

وفي الوقت الذي تطالب فيه كييف بإلحاح بالحصول على طائرات مقاتلة، أشار كريسترسون إلى أنّ "لا شيء مستبعدًا"، مشدّداً في الوقت ذاته على أنّ عمليات تسليم هذه الطائرات لا يمكن أن تتمّ إلّا في إطار "تحالف دولي".

كذلك، زادت حدّة القتال في الأيام الأخيرة في منطقة لوغانسك المجاورة لدونيتسك.

وأشار حاكم لوغانسك سيرغي غايدي إلى "تفاقم" الوضع، خصوصاً حول بلدتي كريمينا وبيلوغوريفكا، حيث يهاجم الجنود الروس في "مجموعات" بدعم من القوات الجوية.

الأوكرانيين أوكرانيا القوات الروسية روسيا

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