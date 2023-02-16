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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفى السويس العام توضح أسباب إغلاق بوابة طوارئ الباطنة الخارجية

صدى البلد

أصدرت مستشفى السويس العام بياناً توضيحاً منذ قليل ، بشأن قيامها بإغلاق بوابة طوارئ الباطنه الخارجية«بوابة الفرز» مؤقتاً  ، وذلك نظراً لإجراء أعمال الصيانة بها ، حرصاً على سلامة المترددين على المستشفى من تلك البوابة .

وأشار البيان لأنه تم تغيير المسار إلى البوابة الرئيسية للمستشفى «بوابة صلاح الدين » وقد تم التنسيق وإبلاغ هيئة الإسعاف بتغيير المسار إلى بوابة صلاح الدين  لحين الإنتهاء من أعمال صيانة منطقة البوابة بطوارئ الباطنة بالفرز .

ولفت البيان ، لقيام الإدارة الهندسية بمديرية الصحة بعمل المقايسة اللازمة وبدء أعمال الصيانة ، علي أن يتم معاودة تشغيل بوابة الفرز فور الانتهاء من أعمال الصيانة .

 

رئيس مستشفى السويس العام مديرية الصحة انا صلاح عمال الهند دين الخارجية صيانة السويس

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