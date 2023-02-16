عامر حسين يكشف الموقف النهائي من مشاركة الأهلي والزمالك في البطولة العربية

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات، أن هناك أزمات عديدة تحيط بجدول مباريات الأندية المصرية في الموسم المقبل، حال الإصرار على المشاركة في أكثر من بطولة.

وقال حسين في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأزمة تكمن في 4 أندية لديها ضغط مباريات والتي تشارك في البطولات القارية، وقد تلقيت شروط المشاركة في البطولة العربية، وهذه الشروط وفقًا لمعايير معينة يشارك على أساسها بطل الدوري وهو نادي الزمالك".

وأوضح: "كما سيقوم الاتحاد العربي باختيار أندية وفقًا لبعض المعايير، وهذه الشروط تم إدراجها من أجل مشاركة الأهلي في البطولة، وهناك بعض الأندية طلبت المشاركة منها الإسماعيلي".

وزاد: "بيراميدز لو شارك في البطولة العربية سيحدث تعارض في المواعيد مع بطولة الكونفدرالية، خصوصا أن الأدوار الخاصة بالبطولة ستنطلق في شهر مارس القادم، ومن الصعب مشاركة فيوتشر لأنه يشارك في الكونفدرالية أيضا".

وتابع: "سوف أقوم بمخاطبة نادي طلائع الجيش بشأن إمكانية المشاركة في البطولة العربية، وهل يرغب في اللعب بالبطولة، خصوصا في ظل ظروفه الحالية من الناحية الفنية".

وأتم: "الأهلي والزمالك سوف يشاركان في البطولة العربية، وهناك نادٍ ثالث يشارك من الدور الأول، وحال اعتذار طلائع الجيش سوف نعود للاتحاد العربي لكرة القدم، وحال مشاركة الفريق العسكري فلن تكون هناك أزمة في جدول الدوري لأنه سيخوض المباريات مع الفرق التي تشارك في البطولات الافريقية".