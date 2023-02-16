لا تلعبوا بالنار..رسالة شديدة اللهجة من ميدو لإدارة الهلال قبل لقاء الأهلي

وجه أحمد حسام (ميدو) رسالة قوية لإدارة الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي المقرر يوم السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

وأشار ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن إدارة الهلال عليها أن تصارح جماهيرها بحقيقة ما حدث وعدم حصولها على موافقة رسمية من لجنة التراخيص بالاتحاد الأفريقي (كاف).

وأكد أن الهلال يدرك جيداً سبب عدم إقامة المباراة بحضور الجماهير نظراً لعدم استيفاء معايير الكاف في ملعب الجوهرة الزرقاء بخلاف أحداث الشغب التي دارت في نسخة 2020 خلال مباراة الفريقين.

وأضاف:" لا يجب أن يلعب مسؤولي الهلال بالنار قبل مواجهة جماهيرية مهمة ومرتقبة ، وأعتقد أنه الأفضل في مثل هذه المباريات خروج تصريحات عقلانية وعدم اللعب على وتر الجماهير".