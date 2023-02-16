عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا تلعبوا بالنار..رسالة شديدة اللهجة من ميدو لإدارة الهلال قبل لقاء الأهلي

صدى البلد

وجه أحمد حسام (ميدو) رسالة قوية لإدارة الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي المقرر يوم السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا.
وأشار ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن إدارة الهلال عليها أن تصارح جماهيرها بحقيقة ما حدث وعدم حصولها على موافقة رسمية من لجنة التراخيص بالاتحاد الأفريقي (كاف).
وأكد أن الهلال يدرك جيداً سبب عدم إقامة المباراة بحضور الجماهير نظراً لعدم استيفاء معايير الكاف في ملعب الجوهرة الزرقاء بخلاف أحداث الشغب التي دارت في نسخة 2020 خلال مباراة الفريقين.
وأضاف:" لا يجب أن يلعب مسؤولي الهلال بالنار قبل مواجهة جماهيرية مهمة ومرتقبة ، وأعتقد أنه الأفضل في مثل هذه المباريات خروج تصريحات عقلانية وعدم اللعب على وتر الجماهير".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. مفاجأة لـ مشجعي الأبيض |فيديو

عكس التوقعات| آخر تحديث لـ أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 15 فبراير

أول رد لاتحاد الكرة على قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. فيديو

حل أزمة الدواجن| الحكومة: المزارع لن تتحمل ضريبة عقارية عن 3 سنوات

بكاء هستيري وتوقف عن الغناء.. ماذا حدث فى حفل محمد فؤاد بلبنان

المصيلحي يصدر قرارا جديدا بشأن تكلفة إصدار بطاقات التموين

الحكومة تحاصر العشوائيات.. تحرك جديد لتطوير 3 مناطق غير مخططة وهذه أشهرها

لا تشتروه.. سلامة الغذاء تحذر: لانشون شهير بفضلات الفئران يباع بالأسواق.. فيديو

ترشيحاتنا

عامر حسين يكشف الموقف النهائي من مشاركة الأهلي والزمالك في البطولة العربية

فنانة مصرية تنهار من البكاء على الهواء.. والسبب حسين فهمي |فيديو

لا تلعبوا بالنار..رسالة شديدة اللهجة من ميدو لإدارة الهلال قبل لقاء الأهلي

رئيس البنك الدولي يترك منصبه في 30 يونيو

مواقيت الصلاة اليوم 16-2-2023 فى القاهرة والجيزة وباقي المحافظات

البلدى بـ150 جنيها| أسعار اللحوم في منافذ أهلا رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثقبان في جمجمة امرأة عمرهما ١٣٠٠ عام.. ما القصة؟

تطلعونا مش رجالة..أول رد من عمرو راضي على ارتباطه بحبيبة صديق عمره|تفاصيل

دراسة حديثة تكشف أسرار المواد المستخدمة داخل عمليات تحنيط المومياوات

شاهد إطلالات هدير النحاس خطيبة عمرو راضي المثيرة للجدل

فيديو

الأرض تحركت 7 أمتار.. إدارة الكوارث التركية تكشف عن تداعيات كبرى للزلزال|فيديوجراف

أربع هزات أرضية جديدة اثنتان منها ضربتا دولة عربية

خطابات نورهان تقلب الموازين.. محامية فتاة بورسعيد: احنا في مصيبة

900 مليون شخص في العالم مهددون بالفناء بسبب تغيرات المناخ.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ