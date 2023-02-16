فنانة مصرية تنهار من البكاء على الهواء.. والسبب حسين فهمي |فيديو

انهارت الفنانة هند عاكف بألبكاء علي الهواء عندما تذكرت قيام المسؤلين عن مهرجان القاهرة الدولي بمنعها من دخول الهرجان بالرغم من تاريخها الفني حيث انها دخلت الفن و هي عمرها ٤ سنوات.



واضافت هند ببرنامج “نص الكلام” مع الإعلامية راغدة شلهوب علي قناة النهار، ان احد الزملاء قام بمشاهدة الفيديو الخاص بها والذي اوضحت فيه امنيتي لحضور المهرجان فأتصل بي وارسل لي دعوتة نظرا لسفره للخارج وطلب مني عدم ذكر اسمه.

حسين فهمي لم يحافظ علي كرامة الفنانين

واكدت هند، ان عاتبة علي الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان لانه لم يحافظ علي كرامة الفنانين خاصة، وكان يجب علي الفنان حسين فهمي ان يتدخل لحل هذه المشاكل، حيث وان لي تاريخ فني كبير ولم ابتعد خلال الفترة الاخيرة إلا بسبب اعمال جديدة لبلدي و لصالح المواطن المصري.





