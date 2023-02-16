نجم الأهلي السابق يكشف أبرز في الدوري المصري

أكد محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، أن احمد حسام "ميدو"، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، يستطيع تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "كلام في الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "ميدو مدرب كبير وأتمنى يركز في التدريب مثلما يركز في مجال الإعلام فهو صاحب فكر كبير ومن الممكن أن يقوم بتدريب منتخب مصر في يوم من الأيام".

وأضاف: "علي ماهر وأحمد سامي أبرز المدربين فى الدوري المصري خلال الفترة الحالية، وإيهاب جلال تعرض لظلم شديد من اتحاد الكرة خلال فترة توليه تدريب الفراعنة".