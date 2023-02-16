فاروق جعفر: مشاركة هذا اللاعب ضروري خلال مواجهة الزمالك والمريخ السوداني

طالب فاروق جعفر نجم الزمالك السابق باستمرار محمود عبد الرازق شيكابالا في التشكيل الأساسي أمام المريخ السوداني.

وقال جعفر في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "شيكابالا من نوعية اللاعبين بضرورة استمراره طالما أنه يتألق".

وتابع :"مباراة سموحة ستصنع الفارق للزمالك أمام المريخ السوداني، وفي رأيي أن كلمة السر في تألق الزمالك هو التشكيل وطريقة اللعب".

وأكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أنه لم يتواصل معه أي من مسئول من النادي حتى الآن لتجديد التعاقد.

وأضاف جعفر "لم يتحدث معنا أي مسئول من الزمالك حتى الآن لتجديد العقد ، مش مستعجلين على التجديد".

وأكمل :"وجود بعض الناشئين في تشكيل الزمالك أمام سموحة كان أمر إيجابي".