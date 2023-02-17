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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جديد من شيفروليه.. "بليزر 2023" تنطلق بالشرق الأوسط | صور

شيفروليه بليزر موديل
شيفروليه بليزر موديل 2023

تواصل شركة شيفروليه من تعزيز تواجدها داخل الشرق الاوسط، بعد طرح نسختها الجديدة بليزر موديل 2023 في عدد كبير من اسواق العرض، وتعد هذه النسخة من ابرز الطرازات الرياضية التي تقدما شيفروليه، والتي تأتي بالعديد من اللمسات العصرية.

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شيفروليه بليزر موديل 2023 

وظهرت السيارة شيفروليه بليزر ببعض العناصر المستوحاة من النسخة الشهيرة شيفروليه كامارو وخاصة للفئة RS، بينما اتخذت السيارة التصميم الرياضي عنوان لها، بعد أن تمتعت بعجلات ألمنيوم ذات تصميم انيق قياس 20 بوصة، بالاضافة إلى نظام عادم مزدوج، وسبويلر خلفي اعلى ناحية الزجاج.

شيفروليه بليزر موديل 2023 

وتتوافر السيارة بتقنية ثنائية بحسب الاختيار، الاولى تعتمد على الدفع الامامي، بالاضافة إلى قدرات الدفع الرباعي للثانية، بينما تعمل بمحرك سعة 3600 سي سي، يستطيع ضخ قوة اجمالية بلغت 308 حصانا، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 9 نقلات.

شيفروليه بليزر موديل 2023 

وتحتوي السيارة شيفروليه بليزر موديل 2023 على العديد من التجهيزات والتي تتضمن، شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 10 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء اوتوماتيكي، مع نظام صوتي ترفيهي طراز Bose Premium Speaker System، مع حزمة من تقنيات السلامة.

شيفروليه بليزر موديل 2023 

وتشمل هذه التقنيات نظام IntelliBeam الخاص بالاضاءة العالية، بالاضافة إلى تقنية المحافظة على المسار Lane Keep Assist with Lane Departure Warning، و الحفاظ على مسافات الامان، بالاضافة إلى تقنية Forward Collision Alert التي تتعلق بالاصطدام الامامي، مع حزمة من حساسات الحركة، وكاميرا للمتابعة.

شيفروليه بليزر موديل 2023 

وتتمتع السيارة شيفروليه بليزر موديل 2023 باطلالة خارجية ذات مصابيح امامية نحيفة، مع حزمة ضوئية تعمل بتقنية LED، بالاضافة إلى شبكات امامية باللون الاسود المميز، ومرايات كهربائية مزودة باشارات ضوئية، ومقصورة داخلية انيقة.

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