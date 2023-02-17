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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حماده طلبة: مواجهة المريخ صعبة.. وفيريرا يجيد التعامل مع الأزمات

صدى البلد

أكد حماده طلبة ، نجم الزمالك الأسبق ، أن مواجهة المريخ السوداني غداً الجمعة في دوري أبطال أفريقيا ستكون صعبة للغاية خاصة بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري بالجولة الأولى لمرحلة المجموعات بنتيجة 1-0.
وقال طلبة عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الزمالك يملك مدرباً كبيراً بقيمة فيريرا ويستطيع التعامل مع هذه الصعوبات ويحفز اللاعبين لأقصى درجة.
وأضاف:" سبق أن تدربنا مع فيريرا ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2015 وفزنا خارج ملعبنا وتعاملنا مع ظروف صعبة من قبل على رأسها الخسارة بخماسية أمام النجم الساحلي التونسي خارج الأرض ثم الفوز في مصر بنتيجة 3-0 وكان الفريق على بعد خطوة من التعويض".
وتابع:" التركيز سلاح الزمالك لعبور عقبة المريخ وخاصة أن المباراة تقام في ملعب محايد في ليبيا وليس في السودان وبالتالي الفرص متساوية بين الفريقين والأهم أن يستغل الزمالك الفرص".

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