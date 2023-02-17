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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين ملاكي بأبوقرقاص جنوب المنيا

تصادم سيارتين بالمنيا
تصادم سيارتين بالمنيا

أصيب شخصان إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي مما أدي إلي انقلابهما داخل مصرف زراعي أمام إحدى عزب مركز أبوقرقاص جنوب  المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين السيارة الملاكي رقم 4872 والسيارة رقم 1253 مما أدي إلي انقلابهما داخل مصرف المحيط بإحدى قرى مركز أبوقرقاص.

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بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع حادث التصادم بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة  شاهر. ع. م 41 عاما وخالد. م. ح 40 عاما يقيمان بمركز أبوقرقاص حيث أصيب الأول بغيبوبة والثاني بحروح وكدمات.

تم نقل المصابين إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، ودفعت الوحدة المحلية بلودر لسحب وانتشال السيارتين من مصرف المحيط حيث تقرر التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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