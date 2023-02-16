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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

الاحتفال بليلة الاسراء
الاحتفال بليلة الاسراء والمعراج بالمنيا

شهد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا نائبا عن المحافظ اللواء أسامة القاضي الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى ليلة الاسراء والمعراج، عقب صلاة العشاء، بمسجد سيدي أحمد الفولي.

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حضر الاحتفالية اللواء أ. ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد، واللواء مصطفى منتصر مساعد مدير أمن المنيا، والشيخ حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة أوقاف المنيا، وعدد من الجهات الأمنية والتنفيذية.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتناولت الخطبة حول ليلة الاسراء والمعراج، وتعاليم وأخلاق النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وضرورة التأسي بخلقه الكريم في تعامل الناس مع بعضهم البعض، واتباع منهج النبي محمد في الوسطية والاعتدال والرحمة والتواضع.

وفي ختام الاحتفالية، دعا وكيل وزارة الأوقاف المولى عز وجل، أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر وأهلها، وأن يديم علينا الأمن والأمان، واختتمت الاحتفالية بتقديم ابتهالات دينية ومدائح نبوية.

وقدم نائب المحافظ، تهانيه القلبية لأهالي المحافظة بمناسبة ليلة الاسراء والمعراج، متمنيا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.

المنيا محافظ المنيا نائب محافظ المنيا الإسراء والمعراج السكرتير العام

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