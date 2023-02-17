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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ببدلة فرح .. على ربيع ينتهى من تصوير مسلسل نصى التاني

على ربيع
على ربيع

انتهى الفنان على ربيع من تصوير مسلسله الجديد نصى التاني ، استعداد لعرضه على منصة شاهد قبل موسم رمضان القادم.

المسلسل مكون من 10 حلقات وتدور قصته فى إطار إجتماعي كوميدي حول موظف بنك يحاول البحث عن نصفه التانى والاستقرار فى حياته العاطفية، بحيث يقابل فتاة كل حلقتين ويعجب بها لتصبح فتاة أحلامه إلى أن يحدث أزمة ويتركها.

 

أبطال مسلسل نصى التاني

ويضم العمل مجموعة كبيرة من الفنانين بجانب على ربيع وعلى رأسهم رنا رئيس وميرنا نور الدين وبسنت شوقي وأسماء أبو اليزيد وياسمين رئيس وهو من تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح.

 

أخر أعمال على ربيع فى الدراما

وكان أخر عمل درامي لعلى ربيع مسلسل يحمل أسم أحسن أب تم عرضه فى موسم رمضان قبل الماضى وحقق نجاحا ملحوظا خلال هذا الموسم

 

أخر أعمال على ربيع فى السينما 

يذكر أن آخر أعمال علي ربيع هي فيلم “زومبى”، ويجسد بطل الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، وتدور القصة بشكل عام في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث

نصى التانى علي ربيع الفنان على ربيع مسلسل نصى التانى رنا رئيس ميرنا نور الدين

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