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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

لن تجدها في آيفون.. واتساب يطلق 3 تغييرات ضخمة لـ أندرويد

واتساب يُطلق 3 تغييرات
واتساب يُطلق 3 تغييرات ضخمة لـ أندرويد

أطلق تطبيق المراسلة الأشهر واتساب WhatsApp، بعض الميزات الجديدة والمثيرة لمستخدميه عبر نظام التشغيل أندرويد، ولكن سيتعين على مستخدمي أجهزة آيفون الانتظار لوصول تلك المزايا الثلاثة إلى أجهزتهم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "dailymail" البريطانية، تتيح الميزة الأولى لمستخدمي واتساب، على هواتف أندرويد إرسال ما يصل إلى 100 صورة أو مقطع فيديو في وقت واحد في أي دردشة سواء الفردية أو الجماعية، مقارنة بـ 30 فقط في السابق.

 

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واتساب يُطلق 3 تغييرات ضخمة لـ أندرويد

وتفيد هذه الميزة مستخدمي واتساب، في إرسال مجموعة كبيرة مرة واحدة تتخطى الحاجز السابق للتطبيق الذي كان يسمح للمستخدمين بإرسال 30 صورة كل مرة كحد أقصى لإرسال الوسائط بالخدمة.

ومع الزيادة الجديدة لن يضطروا إلى إنفاق المزيد من الوقت عند إرسال مجموعات كبيرة من الوسائط إلى الأصدقاء والعائلة في كل مرة عبر واتساب.

وبالنسبة للميزة الثانية، فقد أصبح بإمكان مستخدمي واتساب على أجهزة أندرويد، الآن تضمين أسماء وأوصاف أطول للمحادثات الجماعية وحتى تضمين تسميات توضيحية عند إرسال المستندات.

وتأتي هذه الميزة بعد شهرين من طرح واتساب، القدرة على إنشاء الصور الرمزية الشخصية أو ما يعرف باسم "الأفاتار" واستخدامها كملصقات وصور للملفات الشخصية، تماما كما هو الحال على موقع فيسبوك، المملوك أيضا لشركة "ميتا" Meta الأمريكية.

ويمكن استخدام الصور الرمزية كصورة للملف الشخصي أو إرسالها في شكل واحد، مكون من 36 ملصقا مخصصا وهي طريقة سريعة وممتعة لمشاركة المشاعر مع الأصدقاء والعائلة، وفقا لـ “ميتا”.

وكما يمكن لمستخدمو أندرويد، رؤية وصف الميزات الجديدة عندما ينقر المستخدمون على صفحة واتساب في متجر Google Play متبوعا بالنقر على خيار "ما الجديد".

صفحة واتساب في متجر Google Play

وقد يضطر مستخدمو أندرويد إلى تحديث البرنامج قبل توفر الميزات الجديدة في التطبيق. وفي الوقت نفسه، يستطيع مستخدمو آيفون في الوقت الحالى، إنشاء صور رمزية على واتساب ولكن الميزات الثلاثة الجديدة الأخرى لما تصل إلى التطبيق بعد.

وعند التوجه إلى صفحة واتساب في متجر تطبيقات آبل على أجهزة آيفون، لم يتم بعد إدراج الميزات الثلاث الجديدة ضمن علامة التبويب "ما الجديد".

أفاتار واتساب

ومن المحتمل أن يكون التأخير بسبب طرح آبل لنظام تشغيل محدث لإصلاح عيبين أمنيين في وقت سابق من هذا الأسبوع، بما في ذلك عيب ربما تم استغلاله بنشاط.

وفي الوقت نفسه، بدأ واتساب أيضا في منح المستخدمين خيار الاتصال بالتطبيق باستخدام “خوادم البروكسي”، وهي بوابات وسيطة بين المستخدمين وخوادم الويب التي تتيح لهم الاتصال بالإنترنت، عندما يتم إغلاق طرق الاتصال والخوادم التقليدية أو قطعها كما في حالة قطع الإنترنت بـ إيران.

وفي شهر ديسمبر الماضي، بدأ واتساب في السماح لمستخدميه بمعاينة رسائلهم الصوتية قبل إرسالها، مما يساعد على تجنب الأخطاء المحرجة أو إعادة تسجيل الملاحظات من جديد.

“خوادم البروكسي”
واتساب أندرويد آيفون ميزة ميزات واتسآب تطبيق واتسآب

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