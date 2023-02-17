الموافقة على 7 مشروعات قوانين.. حصاد مجلس النواب خلال 3 أيام

12 ساعة عمل...

على مدار 3 أيام انعقاد وما يقرب من 12 ساعة عمل، واصل مجلس النواب جلساته لممارسة مهامه التشريعية والرقابية.. وفي إطار حرصه على دعم وتنمية وتنشيط قطاع السياحة والقائمين عليه، وافق مجلس النواب في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

ووافق المجلس على (7) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول بشأن التنقيب عن البترول واستغلاله في بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية وذلك في إطار جذب استثمارات جديدة في مجالي البحث والتنقيب عن المواد البترولية دعماً للاقتصاد الوطني، كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (531) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إنشاء مترو اسكندرية أبو قير لتحسين جودة المواصلات وتطوير منظومة النقل الجماعي، وأحال (41) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وفي إطار دوره الرقابي وجه مجلس النواب نحو (136) أداة رقابية مُقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فيما يخص قطاع وزارته... وفي كلمته أمام "المؤتمر الخامس للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية" أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الدولة المصرية وضعت تحقيق الأمن الغذائي نُصب أعينها كأولوية قصوى عبر اتخاذ جملة من الإجراءات لتأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية وهو ما انعكس إيجابياً على تحسن وضع مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.

أولاً : نشاط المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس

السبت 11 فبراير 2023

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وخلال كلمته بشأن سبل تحقيق الأمن الغذائي العربي أكد أن العالم يُعاني من موجات عنيفة تضرب الأمن والاستقرار العالمي على شتى الأصعدة والمستويات وهو ما وضع الاقتصاد العالمي بأكمله على المحك مع تأثر سلاسل الإمداد والتوريد والتي تسببت في نقص حاد للغذاء، مؤكداً أن منظومة الأمن الغذائي العربي تُعاني من أزمة شديدة الوطأة ربما نكون معها على شفا كارثة غذائية غير مسبوقة في العالم العربي، مشيراً إلى أن العالم العربي يُعاني من أزمة شُح مائي شديدة الخطورة وهو ما ضاعف من هشاشة الأمن الغذائي العربي، كما أكد رئيس مجلس النواب أن الدولة المصرية وضعت تحقيق الأمن الغذائي نُصب أعينها كأولوية قصوى عبر اتخاذ جملة من الإجراءات لتأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية وهو ما انعكس إيجابياً على تحسن وضع مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، مطالباً الدول العربية بتوحيد جهودها لتحقيق الأمن الغذائي العربي باعتباره مكون رئيسي للأمن القومي العربي عبر تحقيق التكامل الغذائي العربي وتطوير الخُطط والسياسات لتيسير حركة عوامل الإنتاج بين الدول العربية لجعل منظومة الأمن الغذائي العربي أكثر قوة وصلابة في مواجهة الصدمات والاضطرابات العالمية.

الأحد 12 فبراير 2023

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب – بمكتبه- تشيف شارومبيرا رئيس برلمان عموم أفريقيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية– الأفريقية في ضوء إيمان الدولة المصرية الراسخ بأهمية العلاقات المصرية – الأفريقية على شتى المستويات، وأكد رئيس مجلس النواب على اعتزاز مصر بانتمائها الأفريقي وأن مصر لم ولن تنفصل عن مصالح أشقائها في القارة الأفريقية... ومن جانبه، ثمن رئيس برلمان عموم أفريقيا الدور المصري الرائد في أفريقيا، في ضوء قوة وأهمية الدولة المصرية على الساحة الأفريقية.



ثانياً :الجلسات العامة

جلسة الأحــد 12/ 2/ 2023

قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب باسمه واسم أعضاء المجلس خالص العزاء والمواساة للشعبين السوري والتركي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين الأسبوع الماضي، مؤكداً تضامن الشعب المصري مع الضحايا في مصابهم الأليم، سائلاً المولى عز وجل أن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على المصابين.

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب (3) قرارات جمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية و(14) مشروع قانون مقدم من الحكومة و(11) مشروع قانون مقدم من النواب "عُشر عدد أعضاء المجلس"، إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (30) طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: توفير نسبة الـ5% من التعيينات لأصحاب الهمم بالجهاز الحكومي والقطاع الخاص، دعم العمالة غير المنتظمة، دور صندوق الطوارئ في مواجهة الظروف القهرية للعمالة، خفض عجز الموازنة العامة للدولة، إعادة تشغيل المصانع المغلقة، الحد من الارتفاع المتواصل للأسعار، مجابهة أزمة النقد الأجنبي، وتحديد مقابل حق الانتفاع لأراضي الدولة.

واصل مجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، حيث تم خلال الجلسة مناقشة المواد من (27) حتى (55) من مواد مشروع القانون... وشهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة بين النواب والحكومة حول بعض مواد مشروع القانون للوصول لصياغات تحقق الأهداف المرجوة من القانون وتمكن الغرف السياحية من القيام بالمهام المنوطة بها.

جلسة الاثنين 13/ 2/ 2023

استمع المجلس في بداية الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى بيان عاجل بشأن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في هذا الشأن.

أحال المجلس (41) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

انتهى المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، ووافق على مجموع مواده، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

والذي يهدف إلى دعم وتنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها، وذلك للقضاء على التشريعات المتقادمة، وتحقيق التوازن بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وتحقيق مزيد من الاستقلالية لمساعدة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

قرار رئيس الجمهورية رقم (531) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إنشاء مترو اسكندرية أبو قير.

وخلال المناقشات، أكد النواب على أهمية هذه الاتفاقية لما يترتب عليها من تحسين جودة المواصلات وحل مشكلة الاختناق المروري بمحافظة الإسكندرية، مؤكدين أن هذا المشروع يُعد تطويراً لمنظومة النقل الجماعي، وأن مترو الإسكندرية يُعد من مشروعات النقل الخضراء الصديقة للبيئة، كما أشاد النواب بما شهدته منظومة النقل وشبكة الطرق خلال السنوات الأخيرة ونتائج ذلك على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ورفع تصنيف مصر في قطاع الطرق.

وخلال الجلسة رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي بوفد من الملحقين الدبلوماسيين الدارسين بالمعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية المصرية المتواجدين بشرفات المجلس لحضور جانباً من الجلسة العامة، متمنياً لهم التوفيق في مهام عملهم.

وافق مجلس النواب على (7) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول بشأن التنقيب عن البترول واستغلاله، في بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية، وهي:

1- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

2- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة يونايتد انيرجي ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب وادي النطرون بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

3- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سيبترول إنترناشيونال اس - ايه للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب عامر بخليج السويس (ج.م.ع).

4- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى - في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

5- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى - في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب لاجيا بخليج السويس (ج.م.ع).

6- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال انيرجى هولدنجزII ، وشركة أيوك برودكشن بي- في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

7- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي - في، وشركة دانا بتروليوم غرب أبو الغراديق ال تي دي، وشركة اينا إندستريا نافتا دي. دي، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 21 لسنة 1994 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب أبو الغراديق بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

خلال المناقشات، أشاد النواب بحرص الدولة ممثلة في وزارة البترول على تعظيم صناعة البترول والغاز وسعيها لزيادة الإنتاجية فضلاً عن الحرص على دخول أسواق جديدة، مؤكدين أهمية هذه الاتفاقيات التي تأتي في ظل الظروف الراهنة لتوفير الطاقة عالمياً، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة وإتاحة العديد من فرص العمل، وأكد النواب أنه برغم التحديات التي تواجه العالم أجمع، إلا أن هذه التحديات أظهرت قوة مصر الرائدة في امتلاك قرارها واستعادة مركزها القوي علي المستويين الإقليمي والدولي، موجهين التحية للقيادة السياسية التي استطاعت أن تكون عند التزامها بتحويل مصر إلي مصدر ومركز إقليمي قوي للطاقة.

توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بالتهنئة للنائبة سولاف درويش، لانتخابها أمين عام الاتحاد العربي للمصارف، متمنياً لها دوام التوفيق... ومن جانبها قدمت النائبة الشكر لكل من ساهم في فوزها بهذا المنصب وكل من ساهم في أن يكون هذا الاتحاد مظلة لجميع بنوك جمهورية مصر العربية.

جلسة الثلاثاء 14/ 2/ 2023

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قـانون مقدم من النائب هشام هلال و(60) نائباً "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية.

وجه مجلس النواب نحو (136) أداة رقابية مُقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة إلى الدكتور/ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن دور الوزارة وجهودها في إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات، دعم ريادة الأعمال للشباب في مراكز الشباب، النهوض بمراكز الشباب وتعظيم دورها، عدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة، ضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية، ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للشباب، خطة دعم المواهب الرياضية، نتائج المشروع القومي لاكتشاف المواهب في كرة القدم، أهداف الاستراتيجية الوطنية للشباب، وغيرها من الأمور التي تخص قطاع وزارته.

وفى معرض رده على ما أثاره النواب في أدواتهم الرقابية أشاد الدكتور/ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالقيادة السياسية الواعية ورغبتها في دفع قطاعي الشباب والرياضة والإرتقاء بهما، مؤكداً حرص الوزارة على التعاون مع مجلس النواب من خلال تخصيص ملف لكل نائب لمتابعة الطلبات التى يتقدم بها لتنفيذها فى دائرته الانتخابية، مشيراً إلى أنه تم تلقي ما يقرب من 4154 طلباً من أعضاء المجلس لتنفيذ مشروعات بمراكز الشباب بمختلف المحافظات، وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لتنشئة جيل على الانتماء للوطن يستطيع تحقيق البطولات الرياضية من خلال استراتيجية متعددة المحاور تهدف إلى حوكمة منظومة الرياضة المصرية فضلاً عن إصلاح ملف كرة القدم والأندية، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ 984 مشروع فى 4 سنوات ونصف بعائد اقتصادي للاستثمار بلغ 8 مليار و700 مليون جنيه، كما أكد الوزير أشرف صبحي أن الرياضة المصرية حصدت العديد من الجوائز خلال الفترة الأخيرة فى مختلف الألعاب الرياضية، مؤكداً أن قانون الهيئات الشبابية قد ساهم فى ضبط منظومة مراكز الشباب بصورة كبيرة، والاهتمام بتطوير كل المراكز مهما كانت صغيرة لتقديم الخدمات للمواطنين، ووجه الشكر إلى لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لقيامها بعقد جلسات استماع حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الرياضة خلال الفترة الماضية، وشدد الوزير على أهمية التعاون مع الأسرة والمسجد والكنيسة والمدرسة لحماية الشباب من مخاطر التطرف والإرهاب والمخدرات، وأعلن وزير الشباب والرياضة في ختام رده على ما ورد في الأدوات الرقابية المقدمة من النواب أنه سيتم إيداع الردود على جميع الأدوات الرقابية المقدمة من النواب لدى الأمانة العامة لمجلس النواب.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الجلسة العامة على أن يعود مجلس النواب للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الإثنين الموافق 27 فبراير 2023.