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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مؤشر على الإصابة بالخرف .. أعراض اضطراب نوم حركة العين السريعة

أقوى مؤشر على الإصابة
أقوى مؤشر على الإصابة بالخرف

خَرَف أجسام ليوي (LBD) هو مرض تنكسي عصبي يتميز بترسبات غير طبيعية من البروتينات في الدماغ. لقد ثبت أن هذه الرواسب تتداخل مع المواد الكيميائية في الدماغ ، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في التفكير والحركة. في كثير من الأحيان ، تظهر مشاكل الحركة قبل عقود من التشخيص الرسمي للحالة ، بينما يكون الشخص نائمًا .

 وجد الباحثون في Mayo Clinic في عام 2013 ارتباطًا قويًا بين اضطراب نوم حركة العين السريعة و LBD في قاعدة البيانات الخاصة بهم.

أدى هذا بالعلماء إلى استنتاج أن "أقوى مؤشر على ما إذا كان الرجل يطور داء جسيمات ليوي هو ما إذا كان يعمل على تحقيق أحلامه أثناء النوم".

وذكر التقرير أن "احتمال إصابة المرضى بداء ليوي أكثر بخمس مرات" إذا عانوا من هذه الحالة ، مقارنة بعوامل الخطر الأخرى مثل الهلوسة وتقلب الإدراك تم تقديم النتائج في الاجتماع السنوي للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب في سان دييغو.

يحدث اضطراب نوم حركة العين السريعة نتيجة لفقدان الشلل العضلي الرسمي المتوقع في مرحلة حركة العين السريعة.

يعرف اضطراب النوم أيضًا بالسلوك المحفز للأحلام ، وهو ينطوي على التصرف بأحلام حية وغير سارة في كثير من الأحيان قد يظهر هذا على شكل حركات ذراع وساق مفاجئة وغير سارة أو إصدار أصوات صوتية ، كما توضح Mayo Clinic ،في مرحلة نوم حركة العين السريعة - التي تحدث عدة مرات طوال الليل - من المفترض أن يظل الجسم ساكنًا.

تشكل مرحلة حركة العين السريعة ما يقرب من 20 في المائة من نومك ، وعادة ما يحلم الشخص خلال مرحلة النوم هذه لا يؤدي الاضطراب إلى فقدان النوم فحسب ، بل قد يتسبب أيضًا في إصابة الأفراد وشركائهم في النوم.

وأضافت مايو كلينيك: "يمكن أن تظهر ثلاثة عقود أو أكثر قبل تشخيص الخرف بأجسام ليوي عند الذكور" ومع ذلك ، يبدو أن الارتباط أضعف عند النساء ينص Medline Plus على أنه قد يكون أول علامة على الخرف مع أجسام ليوي من المعروف منذ فترة طويلة أن مشاكل النوم تزيد من الارتباك والمشاكل السلوكية مع داء جسيمات ليوي وتزيد من عبء مقدم الرعاية.

على الرغم من أن البيانات تدعم ارتباطًا قويًا بين الحالتين ، فمن المهم ملاحظة أنه ليس كل من يعاني من اضطراب سلوك نوم حركة العين السريعة سيكون مصابًا بداء ليوي.

ما وجدته الأبحاث المبكرة ، مع ذلك ، هو أن ما يصل إلى 75 إلى 80 في المائة من الرجال المصابين بداء ليوي في قاعدة بيانات مايو قد عانوا من اضطراب نوم حركة العين السريعة.

 

ما هي أعراض اضطراب نوم حركة العين السريعة؟


بصرف النظر عن القيام بحركات وضوضاء متقلبة ، غالبًا ما يكون الشخص المصاب باضطراب نوم حركة العين السريعة قادرًا على تذكر حلمه عندما يستيقظ خلال نوبة ما.

غالبًا ما يتم الخلط بين أعراض المرض وعلامات أمراض الدماغ الأخرى أو الاضطرابات النفسية.

يتم تشجيع أي شخص يشتبه في إصابته بهذه الحالة على التحدث إلى الطبيب.

يقول المعهد الوطني للشيخوخة : "يمكن للطبيب أن يأمر بإجراء دراسة عن النوم لتحديد أي اضطرابات أساسية في النوم مثل توقف التنفس أثناء النوم ومتلازمة تململ الساق واضطراب نوم حركة العين السريعة."

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