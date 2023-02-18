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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. مقتل 5 أفراد من أسرة واحدة بعد انهيار سقف منزلهم

انهيار مبنى - أرشيفي
انهيار مبنى - أرشيفي

استيقظت محافظة الديوانية العراقية صباح اليوم، السبت، على حادث مفجع، حيث انهار سقف منزل على من بداخله من أشخاص. 

وذكرت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم السبت، أنه تم انتشال خمس جثث من عائلة واحدة بعد انهيار سقف منزل عليهم في محافظة الديوانية.

وأشار البيان إلى أن فرق الدفاع المدني انتشلت خمس جثث كانت تحت ركام سقف منزل مشيد من الطابوق والجص وحديد (الشيلمان) متهالك وقديم في منطقة حي الوحد مركز محافظة الديوانية.

وألمح البيان إلى أن فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث وباشرت حال وصولها برفع الأنقاض وإخراج الجثث. 

كما تم تسليم الجثث إلى دائرة الطب العدلي في المحافظة وفق الإجراءات القانونية. 

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