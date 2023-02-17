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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد كارثة تركيا.. هل يشهد العراق زلزالا مدمرا؟

صدى البلد

استبعدت الهيئة العراقية للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تعرض العراق للكوارث الطبيعية كما حصلت في دول الجوار مؤخرا، وبينما أوضحت أسباب ذلك، حددت "مثلث" مناطق الهزّات الأرضية في العراق.

وقال مدير إعلام الهيئة، عامر الجابري، بحسب وكالة شفق نيوز، إن "أغلب الدول التي تحصل فيها الكوارث الطبيعية تمتلك بحارا عظمى ومناطق جبلية شاسعة جدا التي دائما ما تكثر فيها حركة الصخور وقشرة الأرض".

وأوضح الجابري، "أما في العراق، فليس هناك تلك المؤثرات الطبيعية نظرا لموقعه وجغرافيته، وحتى الهزّات الأرضية التي تحصل داخل العراق وقد يشعر بها المواطنون أحياناً فهي معظمها تصل إلى حدود 3.4 أو 3.5، ولا تخلّف خسائر بشرية أو مادية".

وأضاف، "رغم أن العراق يقع على الشريط الزلزالي على نطاق زاغروس الذي يحد من شمال تركيا، ومن الشمال الشرقي يحد جنوب ايران، لذلك حتى الهزّات الأرضية التي تحصل في الجارتين ايران وتركيا يكون ارتدادهما بسيطاً على العراق".

وأشار الجابري، إلى أن "هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي مشخّصة المناطق التي تعتبرها مثلثاً زلزالاً تقريباً (مناطق السليمانية وقسم منها جمجمال وكلار، خانقين، مندلي في ديالى، وبدرة في واسط)".

وقبل 10 أيام، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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