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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو مازن لوزير الخارجية الأمريكي: يجب ممارسة الضغط على إسرائيل

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، جرى خلاله البحث في آخر المستجدات في أعقاب التصعيد، وقرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلية الأخيرة التي تنتهك الاتفاقات الموقعة، وقرارات الشرعية الدولية، وتفاقم الوضع القائم على الأرض.

وطالب الرئيس الفلسطيني، خلال الاتصال الإدارة الأميركية بالتدخل السريع والفاعل للضغط على إسرائيل، لوقف جميع هذه الإجراءات الخطيرة، الأمر الذي سيفتح الأفق السياسي المستند إلى تنفيذ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية.

كما جرى بحث موضوع القرار الفلسطيني بالتوجه إلى مجلس الأمن، نتيجة لاستمرار هذه الممارسات الإسرائيلية، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الفلسطينية.

وأكد الرئيس الفلسطيني ضرورة الزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، بما يشمل الاستيطان، وهدم المنازل، والاقتحامات للمدن، والقرى، والمخيمات، والمسجد الأقصى المبارك، وأعمال القتل، وتنصل الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقيات الموقعة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي أنه سيجري اتصالات مع  حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وأن الإدارة الأميركية ستواصل جهودها من أجل العمل على وقف الأعمال الأحادية.

 

 

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