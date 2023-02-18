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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية العراقي يؤكد لنظيره الأوكراني دعم بلاده لإنهاء الحرب مع روسيا

صدى البلد

أكد  فؤاد حسين لنظيره الأوكراني ديمترو كوليبا، اليوم /السبت/، دعم العراق لإنهاء الحرب مع روسيا واللجوء إلى التفاوض.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، حيث استعرضا آفاق العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

وأكد "حسين"، وفقا للبيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، حرص العراق على وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب واللجوء إلى التفاوض وحل الخلافات عبر الوسائل السلمية مع روسيا، مشيرا إلى أن العراق ضد سياسة الحروب بشكل دائم، لما عاناه جراء انعكاساتها.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأوكراني حرص بلاده على إنهاء هذه الحرب، مشيرا إلى نتائج اللقاءات التي تمت مؤخرا والجهود الدولية ضمن هذا الإطار. 

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