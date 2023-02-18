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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة من شيفروليه موديل 2023 في مصر .. صور

شيفروليه اوبترا موديل
شيفروليه اوبترا موديل 2023

استطاعت شركة شيفروليه أن تقدم العديد من الاصدارات داخل السوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة من فئة السيدان "اوبترا" موديل 2023، والتي تعد من أرخص طرازات شيفروليه المطروحة في مصر، حيث تقدم عبر فئة واحدة من التجهيزات.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ارخص سيارة من شيفروليه داخل السوق المصري، بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات الفنية.

شيفروليه اوبترا موديل 2023 

سعر السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 

 

تقدم السيارة بقيمة قدرها 454 ألف جنيه للفئة الوحيدة المقدمة في مصر "HIGHLINE" موديل 2023.

شيفروليه اوبترا موديل 2023 

تجهيزات السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 

  • مكيف هواء.
  • نظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات.
  • مدخل AUX و USB ومشغل اسطوانات.
  • فرامل مانعة للانغلاق ABS.
  • خاصية التوزيع الالكتروني EBD للمكابح.
  • عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS.
  • زجاج كربائي لجميع النوافذ.
  • مرايات جانبية كهربائية.
  • حساسات ركن.
  • فتحة سقف كهربائية.
شيفروليه اوبترا موديل 2023 

القدرات الفنية للسيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 

 

تعتمد السيارة على ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات، مدعوم بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران 147 نيوتن/متر.

شيفروليه اوبترا موديل 2023 

تسارع وأداء السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 

 

يمكن للسيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0 في فترة تستغرق 13.2 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 170 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

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