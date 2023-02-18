أرخص سيارة من شيفروليه موديل 2023 في مصر .. صور

استطاعت شركة شيفروليه أن تقدم العديد من الاصدارات داخل السوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة من فئة السيدان "اوبترا" موديل 2023، والتي تعد من أرخص طرازات شيفروليه المطروحة في مصر، حيث تقدم عبر فئة واحدة من التجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ارخص سيارة من شيفروليه داخل السوق المصري، بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات الفنية.

شيفروليه اوبترا موديل 2023

سعر السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023

تقدم السيارة بقيمة قدرها 454 ألف جنيه للفئة الوحيدة المقدمة في مصر "HIGHLINE" موديل 2023.

شيفروليه اوبترا موديل 2023

تجهيزات السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023

مكيف هواء.

نظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات.

مدخل AUX و USB ومشغل اسطوانات.

فرامل مانعة للانغلاق ABS.

خاصية التوزيع الالكتروني EBD للمكابح.

عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS.

زجاج كربائي لجميع النوافذ.

مرايات جانبية كهربائية.

حساسات ركن.

فتحة سقف كهربائية.

شيفروليه اوبترا موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023

تعتمد السيارة على ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات، مدعوم بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران 147 نيوتن/متر.

شيفروليه اوبترا موديل 2023

تسارع وأداء السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023

يمكن للسيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0 في فترة تستغرق 13.2 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 170 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر.