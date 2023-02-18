الإعدام لقاتلة والدتها ببورسعيد .. والدها يتنازل عن الحق المدني .. وخطيبها وأسرتها يدعموها

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين: أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وأشرف عبيد علي، حكمها، وسكرتارية إسماعيل عوكل، اليوم السبت، بالإعدام على المتهمة بقتل والدتها "داليا الحوشي" داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد بمساعدة عشيقها.



وشهدت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم، حضور أسرة نورهان خليل قاتلة والدتها في المحافظة، بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم على المتهمة التي تم إحالة أوراقها للمفتي خلال الجلسة الماضية.

وخلال جلسة اليوم تنازل والد نورهان خليل، المتهمة بقتل والدتها مشرفة عمال بورسعيد "داليا الحوشي" داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، بمساعدة جارها "الطفل العشيق"، اليوم السبت، عن الحق المدني أمام محكمة جنايات بورسعيد قبل جلسة النطق بالحكم على ابنته.

ونظرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين: أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وأشرف عبيد علي، حكمها، قضية مقتل "داليا الحوشي" داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، والمتهمة فيها ابنتها بقتلها بمساعدة جارها "الطفل حسين".

وشهدت اروقة مجمع محاكم بورسعيد تحفز من أسرة المتهمة وخطيبها فى اول ظهور لهم داخل المحكمة منذ بداية وقائع محاكمة الابنة والعشيق منذ بداية محاكمتهم على مدار الشهر المنقضي واقدموا على منع الصحفيين والمراسلين من التصوير فى مشهد غريب معلنين استماتتهم فى الحصول على براءة المتهمة.

كانت القضية اتخذت منحنى جديد منذ عدة أيام عقب تسريب محامية المتهمة هايدى فضالي خطاب نسبته إلى المتهمة مؤكدة انها حررته لعمتها من داخل محبسها أعلنت خلاله مطالبتها لوالدها بالتنازل لها كى تحصل على حكم مخفف من ٣ الي ٧ سنوات مستعطفة اسرتها ومعلنة حبها لخطيبها.

وسرعان ما تحولت تصريحات الخطيب معلنا استمراره فى الدفاع عن خطيبته المتهمة بقتل والدتها مشرفة عمال بورسعيد بالاشتراك مع جارها ليغير كافة تصريحاته السابقة بضرورة حصولها على حكم رادع تلقي معه العذاب عن فعلتها واكمله بحضوره اليوم جلسة النطق بالحكم .

إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات

وكان المستشار النائب العام قد أمر بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفل متهم لم يتجاوز سنه 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.

الإعدام

وقضت محكمة جنايات بورسعيد، بإحالة أوراق قضية الطالبة المتهمة بقتل والدتها بالتعاون مع الطفل إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة غدا السبت للنطق بالحكم.

الحكم على الطفل



وفي نفس السباق، قضت محكمة جنايات الأحداث بمعاقبة الطفل بإيداعه مؤسسة عقابية "دور رعاية" بمحافظة القاهرة .