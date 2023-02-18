الدفاع الألمانية: سنستمر في دعم أوكرانيا طالما يتطلب الأمر ذلك

أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم السبت، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه يتوقع أن تتقدم المزيد من الدول بدبابات قتالية لأوكرانيا بعد أن تعهدت ألمانيا بدبابات "ليوبارد- 2 " في أواخر يناير الماضي، لكنه مدعوم بالعدد الإجمالي الذي تم التعهد به حتى الآن.

وقال بيستوريوس لمراسل "سي إن إن" نيك روبرتسون في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا :"لم أكن محبطًا حقًا، كنت محبطًا بعض الشيء وبالتالي كنت أتوقع المزيد بعد ذلك ، بعد قرارنا".

وقال إنه سيتم توفير حاجة أوكرانيا للدبابات الألمانية ، ودبابات أبرامز من الولايات المتحدة ، ودبابات تشالنجر من المملكة المتحدة، في معاركها ضد روسيا.

وأضاف: لدينا عدد ضخم ، لكننا ما زلنا نعمل على المزيد من دبابات "ليوبارد".

كما أكد بيستوريوس أن ألمانيا تسليم دبابات "ليوبارد- 2A6" في الأسبوع الأخير من شهر مارس ، مع تسليم مستدام للدبابات خلال الشهر التالي.

وأضاف أن الصناعات الدفاعية الألمانية والبولندية ستعملان معًا لإنتاج الذخيرة وقطع الغيار للخزانات وكذلك آليات الإصلاح.

إضافة إلى ذلك ، فإن 'التهديد الذي يجب أن نواجهه لأن الجناح الشرقي ليس فقط في نقطة واحدة ، بل قد يظهر في أي وقت، على حد قوله.

وقال بيستوريوس إن الوحدة التي شهدها في مؤتمر ميونيخ للأمن تمنحه الأمل بشأن الوضع الحالي.

وأشار إلى قوة الشعب الأوكراني قائلاً "ما أراه هو وحدة قوية جدًا ، والتزام قوي جدًا بالأتفاق المشترك الذي نريده ، وسندعم أوكرانيا طالما يتطلب الأمر، وهذا مهم جدًا، وأختتم تصريحاته لمراسل سي إن إن " أن الشعب الأوكراني يخوض حرب قوية ضد روسيا".