سعر عيار 24 اليوم في محلات الصاغة 19-2-2023

استقر سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1920 جنيها للبيع و1931 جنيها للشراء في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 19-2-2023 في محلات الصاغة.

ووفقا لما أعلن موقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في سعر الذهب فقد هوي سعر أعلي الأعيرة الذهبية بمقدار 34 جنيها منذ أسبوع.

استقرار السعر

واستقر سعر الذهب في مصر استقرارا بمستهل تعاملات اليوم الأحد دون أي تغيير يذكر في سعر للجرام الواحد من المشغولات الذهبية المختلفة لدي محلات الصاغة.

هبوط أسبوعي

وشهد الذهب تراجعا خلال الأسبوع الماضي وحتي أمس بمقدار كسر حاجز الـ 100 جنيها في الجرام الواحد علي مستوي المشغولات الذهبية المختلفة كان آخرها تراجعا مقداره 30 جنيها علي الأقل أمس.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا؛ في محلات الصاغة ليسجل نحو 1680 جنيها للبيع و 1690 جنيها للبيع.





سعر عيار 18



وبلغ سعر عيار 18 نحو 1440 جنيها للبيع و 1449 جنيها للشراء مقارنة بـ 1466 جنيها للبيع و 1474 جنيها للشراء بفرق 26 جنيها.

سعر كيلو الذهب



وسجل سعر كيلو الذهب نحو 1.92 مليون جنيه للبيع و 1.931 مليون جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب



ووصل سعر أوقية الذهب نحو 59.712 ألف جنيه للبيع و 60.067 ألف جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب



وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 13.44 ألف جنيه للبيع و 13.52 ألف جنيه للشراء

تراجع في البورصات العالمية

وعلي سياق متصل تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت أكثر من 9 دولارات في المعاملات الفورية ليهبط صوب أدني مستوياته خلال شهر ونصف.

ونزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% أو ما يعادل 9.2 دولار لتصل إلى 1827.26 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:32 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل 2023 بما نسبته 0.84% تعادل 15.5 دولار لتصل إلى 1836.25 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 1.25% إلى 21.4 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.38% إلى 919.15 دولار، وانخفض البلاديوم 1.15% إلى 1482.78 دولار.

مؤتمر لدعم القطاع

وتبحث شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، اقامة معرضين اثنين بكلا من إيطاليا وتركيا، ضمن لفتح أبواب للتواصل مع كبرى وأعرق شركات الذهب والمجوهرات، لنقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع بما يساعد الشركات المحلية على الارتقاء بإنتاجها، ومعرفة أحدث التطورات في التصميمات لضمان استمرار منافستها عالميًا.الاجراءات الخاصة

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن وفدًا يضم أعضاء الشعبة شاركوا مؤخرا بفعاليات معرض Vicenzaoro بإيطاليا الذي يعد أحد أهم معارض الذهب والمجوهرات حول العالم نظرا لإقامة بدولة إيطاليا التي تعد المركز الإقليمي لصناعة الذهب والمجوهرات عالميًا، بالإضافة إلى جذب أكثر 1300 علامة تجارية من كبرى العلامات التجارية من مختلف الجنسيات للمشاركة بها، وعدد كبير من اللاعبين الكبار في تلك الصناعة ومشترون الذهب والمجوهرات.

وتابع واصف: حيث اطلعوا على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا تصنيع الذهب والمجوهرات عالميًا؛ لنقلها إلى المصانع المصرية؛ والعمل على الارتقاء بتصميماتها لتصنيع مشغولات ذهبية تناسب الأذواق العالمية مع توجهها إلى تصدير المشغولات الذهبية بدلا من الذهب الخام.

وأشار إلى أن ممثلي الشعبة التقوا على هامش المعرض عدد من المستثمرين العالميين وكبري الشركات العاملة في تصنيع المشغولات الذهبية والتنقيب عن الذهب، وعرضوا عليهم التطورات التي شهدها القطاع مؤخرا في ظل الاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنهوض بصناعة الذهب، وسبل الاستثمار في مدينة الذهب الجديدة التى بصدد إنشائها قرب العاصمة الإدارية الجديدة وأبدوا استعدادهم لسبل الاستثمار بها.

واسترسل: تم مناقشة الحوافز التي تقدمها الحكومة للاستثمار المحلي، وعرضنا عليهم مجموعة من أحدث تصميمات المشغولات الذهبية المنتجة من قبل المصانع المصرية، والتى أكدوا على ما تتمتع به تصميماتها من مدى دقة وبراعة وحرفية عالية تضاهي مثيلاتها العالمية الأخرى، متوقعين أن تجذب كبار مشترون المجوهرات والذهب العالميون مع توجه مصر للتوسع في تصدير المشغولات الذهبية.

وأوضح،" واصف" أن جرى بحث مع منظمي المعرض تخصيص جناح للشركات المصرية بدورة انعقاده العام القادم 2024، وبالرغم من صعوبة هذا في ظل الإقبال الكبير على المعرض من قبل شركات الذهب والمجوهرات العالمية المتزايد عاما بعد عام، إلا أنه كان هناك ترحيبا كبيرا بتواجد الشركات المصرية المصرية، التى أكد الحاضرون أنه سيكون لها مستقبل واعد.

وتابع"واصف"، أنه على هامش المعرض التقى بصفته رئيس الشعبة بأعضاء الاتحاد العالمي للمجوهرات، وجرى مفاوضات انضمام مصر إلى عضوية الاتحاد العالمي للمجوهرات والذي أسس عام 1926، ويعد لاعب رئيسي في تلك الصناعة، حيث ستكون اضافة قوية لصناعة الذهب المحلية، نظرا للدور الذي يقوم به المجلس على حل المعوقات التى تواجه أعضائه لزيادة من قدراتها التصنيعية، بتلبية احتياجات القائمين على صناعة الذهب والمجوهرات وتوفير مبادرات وتمويلات وبرامج دورات تدريبية تساعدهم على تطوير صناعتهم والمشاركة في المعارض الدولية.

وأشار إلى أن الانضام له يتطلب تعزيز تواجد المصري لصناعة الذهب والمجوهرات عالميا و مواصلة الحكومة العمل على إزالة المعوقات التصديرية التى تواجه الشركات والتى لم يتم حلها بشكل كامل حتى بعد إزالة رسم التثمين.

وأضاف "واصف"، أنه من المقرر وفقا لخطة الشعبة تعزيز مشاركة الشركات المصرية بكبرى معارض الذهب والمجوهرات العالمية، موضحا انه سيتم الاشتراك في معرض اسطنبول الدولي للمجوهرات الذي مقرر اقامته فى مارس القادم وذلك لأول مرة، وهو أكبر معارض الذهب والمجوهرات بمنطقة الشرق الأوسط بواسطة شركتين، على أن يرتفع عدد المشاركون إلى 5 شركات عند انعقاده في أكتوبر من نفس العام، ويتضاعف في السنوات القادم، مشيرا إلى أنه يعد من أحد المعارض الهامة، حيث يستقطب ما لا يقل عن 60 ألف زائر من مختلف الجنسيات من دول الشرق الأوسط وأمريكا وأوربا، وتستطيع أن تبرم معها الشركات المصرية عقود تصديرية.