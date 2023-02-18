تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18 فبراير 2023

يقدم موقع صدى البلد، نشرة أسعار الذهب للتعاملات الصباحية اليوم في مصر، الموافق السبت 18-2-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، والمقارنة بأسعار السوق.

سعر الذهب اليوم

يبحث المواطنون الراغبون في شراء المشغولات الذهبية عن أسعار الذهب اليوم في مصر بعد تراجع الجرام بنحو 70 جنيها من 1760 جنيها إلى 1690 جنيها وخاصة المقبلين علي الزواج أو الخطوبة.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 1,920 شراء 1,931 عيار 22 بيع 1,760 شراء 1,770 عيار 21 بيع 1,680 شراء 1,690 عيار 18 بيع 1,440 شراء 1,449 عيار 14 بيع 1,120 شراء 1,127 عيار 12 بيع 960 شراء 966 الاونصة بيع 59,712 شراء 60,067 الجنيه الذهب بيع 13,440 شراء 13,520 الكيلو بيع 1,920,000 شراء 1,931,429 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا



يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها..

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وهي في طريقها لتسجيل تراجع للأسبوع الثالث على التوالي، إذ يشعر المستثمرون بالقلق إزاء احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية.

وبحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% عند 1827.09 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أوائل يناير.



وانخفض المعدن الأصفر 2% حتى الآن هذا الأسبوع.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1835.70 دولار.



ويعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في "تيستي لايف": إن "بيانات هذا الأسبوع التي تظهر قوة مبيعات التجزئة وارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، يبدو أنها تغذي إعادة تقييم... تعتقد الأسواق أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتجه لمزيد من التشديد النقدي، وهذا أمر سيئ للغاية بالنسبة للذهب".

وأكد العديد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع، أنه يجب مواصلة التشديد النقدي لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف عند اثنين بالمئة.

وتتوقع الأسواق الآن أن تصل أسعار الفائدة إلى ما يزيد عن 5% بحلول مايو والبقاء عند تلك المستويات خلال العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% لتصل إلى 21.45 دولار للأوقية.

كما انخفض البلاتين 0.4% عند 916.93 دولار وكذلك البلاديوم 1.3% إلى 1491.38 دولار.