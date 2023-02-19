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رئيس التحرير
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محافظات

أحلام على الماء.. معرض لـ التشكيلي الراحل أسامة عبد الحميد بثقافة بورسعيد

صدى البلد

افتتحت جيهان الملكى مدير عام فرع ثقافة بورسعيد، معرض "أحلام على الماء" للفنان التشكيلي الراحل أسامة عبد الحميد، والذى يضم حوالى 60 لوحة فنية.

الفنان الراحل أسامة عبد الحميد، من مواليد بورسعيد عام 1974 ومنذ نعومة طفولتف وهو شغوف بالفن التشكيلى ومتعلق بمدينة الحلم بورفؤاد، حيث قضى معظم حياته بها، وتعمق فى دراسة وقراءة الفن والأدب والسينما، وشارك في العديد من المعارض الجماعية فى بورسعيد والقاهرة ، كما أقام العديد من المعارض الخاصة ببورسعيد منها: معرض “شوارع المدينة” بالمركز الثقافى الفرنسى، معرض "لا نجوم" بمتحف النصر، معرض "لا منتمى" بساقية الصاوى بالقاهرة، ورحل عام 2022 تاركا تراثا فنيا عابقا بأحلامه ورفاهياته الفنية والإنسانية.

وأعجب الحاضرون بالقيمة الفنية للوحات أسامة عبد الحميد، وأوصى الجميع بضرورة طباعة هذه الأعمال فى كتيب باسم الفنان الراحل.  

معرض أسامة عبد الحميد يستمر لمدة أسبوع.

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