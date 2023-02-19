الثقافة تقدم عروضا مسرحية لأبطال حكايات الولاد والأرض

تبدأ وزارة الثقافة عروض مسرحيات أبطال بلدنا بمسارح قصور الثقافة وتتناول تقديم حكايات شهداء كل محافظة فى حرب مصر ضد الإرهاب من خلال عرض مسرحى يقدمه أبناء محافظة الشهيد من المخرج والشاعر والموسيقار والممثلين وغيرهم، ويتم العرض على مسرح قصر الثقافة التابع لمحافظة الشهيد من رجال الجيش أو الشرطة.

وتهدف هذه العروض تمجيد اسم الشهيد من خلال الفن فى ذاكرة الوطن ومشاركة أسرة الشهيدة أهالي المحافظة فى مشاهدة العرض المسرحي عن شهيدهم كنوع من محاولة رد الجميل لأسر الشهداء.

أيضا يهدف العرض المسرحي ازكاء روح البطولة والفداء فى نفوس الأجيال الشابة، وتجسيد قيم الولاء والانتماء للوطن، والذى يعد من أهم أدوار الثقافة فى المرحلة الحالية كما وجهت ذلك الاستاذة الدكتورة نفين الكيلانى وزير الثقافة.

وشهد قصر ثقافة أسيوط انطلاق العرض المسرحي "سلام سلاح"، ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة لتقديم الأعمال المسرحية التي تتناول قصص وبطولات رجال الجيش والشرطة.

تدور قصة العرض حول استشهاد الجندي مجند أبانوب ناجح مرزوق ابن قرية بني قرة مركز القوصية، حيث يعرض جوانب شخصيته وبعض الجوانب الاجتماعية والأخلاقية والعملية، ويركز بشكل كبير على قيم الوطنية من خلال سرد تفاصيل حياة البطل وعلاقته بأسرته وأفراد عائلته وجيرانه وأصدقائه وتجسيد تلك المشاهد في صورة وثائقية.

العرض عن كتاب حكايات الولاد والارض للكاتب محمد نبيل، موسيقى وألحان وغناء حسام حسني، التوزيع الموسيقى والمكساج رأفت موريس، تعبير حركي مارك صفوت، تصميم إضاءة مايكل يعقوب، ديكور وملابس حمدي قطب، المشاهد السينمائية أحمد عبد العظيم، الإعداد المسرحي والأشعار د. سيد عبد الرازق، ومن إخراج خالد أبو ضيف.

كما أن العرض من بطولة مجموعة من المواهب الفنية الشابة محمد يسري، محمد لطفي، كيرلس ممدوح، دميانة سمير، كارولين عماد، محمود حسام، روان رمضان، مريم حنا، داليا جمال، ضياء المطيري، محمد عبد العال، أحمد مختار، مصطفى غانم، محمد أشرف، ناردين نبيل، أحمد بدوي، محمود عادل، أدهم وليد، سيف حسام، محمد طلعت، محمد علي، محمد ياسين، إسلام جمعة، أحمد أشرف، محمود فراج، عبد الرحمن كمال، إسلام أحمد، أحمد خليفة، ريهام رفعت، ويستمر تقديم العرض على مسرح القصر حتى 21 فبراير الحالي.

كما حضر العرض اسرة الشهيد واهالي مدينة اسيوط وطلبة جامعة اسيوط من كلية التجارة وعميد الكلية الدكتور علاء عبد العاطى وضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، والكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، ومؤلف كتاب "حكايات الولاد والأرض" المأخوذ عنه قصة العرض، ونخبة من أدباء وفناني ومثقفي محافظة أسيوط.

وفي كلمته قدم مؤلف الكتاب رؤيته حول حكايات ولاد الأرض والذي يضم العديد من روايات الأبطال ممن ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن واختص قصة أبانوب والتي تحمل في طياتها روح التضحية في سبيل الوطن.

وأشار رئيس الإقليم إلى أهمية العروض المسرحية التي تحمل الطابع الوطني، إيمانا بترسيخ قيم المواطنة والانتماء لدى الشباب مؤكدا أهمية تقديم المواهب الفنية الشابة المتميزة في مجال التمثيل.

وسيتم تقديم العرض التالى على قصر ثقافة طنطا (ماسا على جبين القمر) عن الشهيد محمد ماسا من ابطال معركة البرث.

صرح بذلك الكاتب محمد محمد مؤلف كتاب حكايات الولاد والارض ورئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى.