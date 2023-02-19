محافظ أسوان يستقبل الطفلة بسملة صاحبة الموهبة الفريدة للرسم بالفم

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان اليوم، الأحد، صاحبة الموهبة والمهارة الفريدة فى ممارسة فن الرسم بإمساك القلم بالفم، بسملة محمد فخرى، 8 سنوات، بمكتبه، بحضور والدتها وشقيقها، بعد أن نالت استحسان وإعجاب الحضور للمعارض الفنية المتعاقبة.

وأهدت بسملة المحافظ لوحة فنية بالألوان الذيتية بعنوان "المرجيحة"، والتى تجسد فيها الانطلاق للحرية تحت الشمس المبهجة التى تعطى الأمل فى غدٍ أفضل.

الشمس المبهجة

لقاء محافظ أسوان مع الطفلة بسملة

ووجه اللواء أشرف عطية المسئولين بتوفير جميع أوجه الدعم والرعاية لهذه الطفلة التى تتمتع بقدرات فى الرسم، رغم تعرضها لضمور فى الأطراف لليدين والساقين، وذلك لتخفيف معاناة الانتقال، حيث يبعد محل إقامتها من قصر ثقافة أسوان حوالى 20 كم.

وأشار محافظ أسوان إلى دعم المحافظة اللامحدود لهذه النماذج المشرفة لأسوان، والتى تعكس العزيمة والإرادة الصلبة فى مواجهة ظروفها المرضية.

من جانبها، وجهت بسملة الشكر للمحافظ على هذه اللفتة الطيبة ودعمه ورعايته لتنمية قدراتها ومواصلة مشوار تفوقها ونبوغها فى مجال الرسم، مؤكدة أن هذا الدعم يعطيها طاقة إيجابية وقدرة على مواجهة مصاعب الحياة.

جدير بالذكر أن بسملة حصلت على المركز الأول فى ملتقى “أولادنا” برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى من بين مشاركين ممثلين لـ 37 دولة، كما حصلت على جائزة مصر فى عيون أبنائها، وأيضاً شاركت فى معرض مصر فى عيون إيطاليا بروما، بالإضافة إلى تكريم السفير الهندى لها بميداليات فضية وبرونزية ضمن معرض “لمحات من الهند”.

أنشطة متنوعة

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، كشف عن إنهاء 90% من المستوى الأول لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان، والجارى تنفيذه بطول 4 كم، والذى بدأ فى مطلع 2022، ومخطط إنهاؤه فى منتصف العام الحالى لمدة 18 شهرا ليحقق نقلة نوعية وحضارية لعروس المشاتى لم تشهدها منذ عام 1964.

وقال المحافظ إن المشروع يضم 3 مستويات طبقاً للطراز الفرعونى والنوبى بمناسيب تدريجية مبهرة، بها مساحات مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل، بالإضافة إلى ممشى زجاجى لأول مرة يتم تنفيذه بأحدث الأنظمة والمعدات الحديثة، ما سيتيح للمواطنين والزئرين والأفواج السياحية الإستمتاع بالنوراما الجمالية لنيل أسوان.

ويأتى ذلك استكمالاً للجهود المبذولة من أجل الإسراع فى تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد، وأيضاً التطوير والتحديث والتجميل ضمن الخطة المرحلية والرؤية المتكاملة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى لعاصمة المحافظة مدينة أسوان، وأيضاً مدينة إدفو.