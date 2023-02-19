نواب بالكونجرس الأمريكي يكشفون عن محاولة أوكرانية للحصول على أقوى سلاح

إعلانان فرنسي وأوروبي

كشف نواب برلمانيون في الكونجرس الأمريكي عن ما يجري من ضغوط غير متوقعة من جانب أوكرانيا، لتسلمها أمريكا، واحد من أقوى أسلحتها.

ووفق ما ذكر نواب أمريكيون، فإن الأوكرانيبن يقومون بالضغط على الكونجرس من أجل أن يسلمهم مقاتلات من طراز إف- 16 الباهظة الثمن.

ويريد الأوكران الحصول على الطائرات التي تستعين بها أغلب جيوش العالم في أسلحتها الجوية، لكن أمريكا ترفض الموافقة على مثل هذه الخطوة الآن، نظرا لحسابات تكاليفها السياسية الثقيلة.

وسبق وتوعدت روسيا بضرب كل الأسلحة الغربية التي تفد إلى اوكرانيا، معتبرة إياها أهدافًا مشروعة.

من جانبها ذكرت وزارة الدفاع الفرنسية، إنها سترسل مركبات مدرعة إلى أوكرانيا خلال أسبوع.

فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن أكثر من 300 عسكري أوكراني قتلوا أمس وتم تدمير أنظمة مدفعية ورادار أميركي الصنع.

يأتي ذلك، فيما قال الاتحاد الأوروبي،إنه يعتزم إنفاق 70 مليار يورو إضافية على الدفاع خلال العامين المقبلين.