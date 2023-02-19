القائم يحرم منتخب مصر من تسجيل هدف مبكر أمام موزمبيق فى أمم أفريقيا للشباب

مرت 15 دقيقة من مباراة مصر وموزمبيق بالتعادل السلبي فى المباراة المقامة على استاد القاهرة ضمن المجموعة الأولى من كأس الأمم الإفريقية للشباب .

وحرم القائم تسديدة قوية من لاعب منتخب مصر ليتصدى لها القائم ويحرم منتخب مصر من هدف أول.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى حيث يفتتح منتخب "الفراعنة" مشواره بمواجهة منتخب موزمبيق ثم مواجهة المنتخب النيجيري، وستكون المباراة الأخيرة ضد السنغال.

ويقود بلال مظهر خط هجوم منتخب مصر للشباب أمام موزمبيق.

ويتكون تشكيل مصر للشباب من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: أحمد رضا، عمر فايد، عبد الرحمن رشدان، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد فارس، ماجد هاني، خالد عوض.

خط الهجوم: بلال مظهر، أحمد عبد الرحيم إيشو، رأفت خليل.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد نادر، طارق علاء، أحمد جمال، يوسف حسن، إياد العسقلاني، عبدالرحمن جوده، محمود مرسي، محمد عبدالسلام، أحمد عبدالحميد، يوسف العزب.