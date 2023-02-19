جنرال سابق بالناتو: بوتين يعتقد أنه ستالين رغم الخسائر الفادحة بأوكرانيا

قال القائد السابق لقوات حلف الناتو في أوروبا، جيمس ستافريديس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينظر إلى نفسه بعبارات سامية، على الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدها جيشه في أوكرانيا.

وقال ستافريديس، لقناة “MSNBC”، إنه “في حين أن بوتين قد يكون لديه القوات لهجوم "كبير"، إلا أنه ليس لديه ما يكفي قوة بشرية لنشر موجات هائلة من القوات".

وأضاف: "أعتقد أنهم يستطيعون شن هجوم قتالي مهم. لكن فكرة أن بوتين سيكون قادرًا على نشر موجات هائلة من القوات، فهو يعتقد أن ستالين يدير الحرب العالمية الثانية. سينتهي به الأمر مثل نيكولاس الثاني، القيصر الأخير للروس، لأنه ينفد من القوات".