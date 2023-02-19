عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من روسيا بشأن تأييد أمريكا هجوم أوكرانيا على القرم

روسيا وأمريكا وأوكرانيا
روسيا وأمريكا وأوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن تأييد الحكومة الأمريكية العلني للهجمات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم يظهر فجوة السياسة الخارجية المتنامية بين واشنطن وموسكو.

وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، يوم الخميس الماضي، إن الدفعات العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم «أهداف مشروعة» لأوكرانيا، وأن واشنطن تدعم هجمات كييف عليها.

في مقابلة مع قناة “روسيا-1” التلفزيونية، وصف بيسكوف نولاند بأنها جزء من “مجموعة كبيرة جدا من الصقور الأكثر عدوانية في السياسة الأمريكية”.

وقال المتحدث باسم الكرملين، إن “تصريحات الدبلوماسي تؤكد مرة أخرى عمق الخلافات بيننا وتسلط الضوء على دور الولايات المتحدة كمحرض رئيسي للتوترات العالمية القائمة”.

ويوم الجمعة، أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بيان نولاند بشأن شبه جزيرة القرم ووصفته بأنه سخيف، واصفة إياه بأنه دليل على “تورط الولايات المتحدة في الصراع الأوكراني”.

وقالت إنه بالإضافة إلى تزويد كييف بالأسلحة ، فإن الولايات المتحدة الآن “تدفع نظام كييف إلى مزيد من التصعيد. هذا ما حذرنا منه من قبل وما أجبرنا على شن عملية عسكرية خاصة”.

روسيا: مقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني وتدمير أنظمة مدفعية أمريكية

روسيا: الغارات الإسرائيلية على سوريا تخالف القانون الدولي

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة أمنية جديدة بقيمة 2.17 مليار دولار لأوكرانيا، بما في ذلك قنابل صغيرة القطر تطلق من الأرض بمدى يصل إلى 150 كيلومترا.

ومن المحتمل أن تمنح هذه الأسلحة كييف قدرة أكبر بكثير على شن ضربات على شبه جزيرة القرم.

يوم الأربعاء، ذكرت “بوليتيكو”، نقلا عن مصادر، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أخبر مجموعة من الخبراء أن واشنطن لا «تشجع» كييف على الاستيلاء على شبه جزيرة القرم، لأنها تعتقد أن مثل هذه المحاولات ستكون خطا أحمر بالنسبة لموسكو، مما يؤدي إلى رد صارم.

أمريكا واشنطن الولايات المتحدة أوكرانيا الخارجية الأمريكية الحكومة الأمريكية روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رش بنج واشتباكات.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن

صفقات الزمالك.. قرار قضائي عاجل فى قضية مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

فضحتها على الفيسبوك.. ربة منزل تنشر مجموعة صور مخلة لجارتها الثلاثينية

أون تايم سبورت تُعلن إذاعة مباراة منتخب مصر للشباب على التردد الفضائي الخاص بالقناة

الصفقة تمت.. تعرف على خليفة أشرف بن شرقي في الزمالك

قرار عاجل ومفاجئ لـ كولر يصدم لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال

الذهب يتراجع لأول مرة منذ 70 يومًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موضوعات متعلقة

بعد الزلزال الكبير.. 19 هزة كل ساعة في تركيا خلال 13 يوم

صور تكشف الدمار بمواقع دمشق بسبب الغارة الإسرائيلية

بيان عاجل لـ سوريا بشأن الغارات الإسرائيلية على العاصمة دمشق

تركيا: أكثر من 10 آلاف سوري عادوا لبلدهم طوعا منذ الزلزال

محذرًا من حروب المستقبل.. بوريل: أوكرانيا في وضع حرج ويجب اتخاذ قرارات حاسمة

الأمم المتحدة: 8.8 مليون شخص تأثروا بالزلزال في سوريا

هل تنهي تركيا أعمال البحث عن الناجين من الزلزال؟.. بيان مهم يكشف الأمر

الصحف السعودية.. تعزيزات في حراسة المسجد النبوي.. وزير الخارجية يحذر من حصول دولة معادية على السلاح النووي

ترشيحاتنا

جنرال سابق بالناتو: بوتين يعتقد أنه ستالين رغم الخسائر الفادحة بأوكرانيا

حارس موزمبيق للشباب يحرم مصر من هدف أول بكأس الأمم الأفريقية

حل مشكلة الطلاب المصريين المفصولين من جامعة "اورال الفيدرالية" بموسكو

دقيقة حداد على ضحايا زلزال تركيا وسوريا قبل لقاء مصر وموزمبيق بكأس الأمم

أزمات غير مسبوقة.. بنوك الطعام في بريطانيا تتلقى طلبات دعم قياسية

مرض غريب .. اكتشف أعراض متلازمة سجوجرن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض غريب .. اكتشف أعراض متلازمة سجوجرن

نشرة المرأة والصحة| وفاة طفل خلال ساعات بسبب قطعة فراولة .. والإرشاد البيطري يحذر من مرض خطير بالحليب

تحويل أكياس الشيبس إلى نظارات شمسية فاخرة.. كيف ذلك؟

بعد الحجاب.. 10 صور أثارت الجدل لشقيقة محمد رمضان

فيديو

خناقة الشناوي في مباراة الأهلي والهلال السوداني.. ما علاقة محمد عبدالمنعم؟ فيديوجراف

الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة تنتظر الجنيه| تفاصيل

تحذير من حالة الطقس .. بيان هام من الأرصاد الجوية

معروفة باسم جيش الطين.. أعظم مقبرة تاريخية لم يتمكن العلماء من فتحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ