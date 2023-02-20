تراجع أرباح صناعة البتروكيماويات في الصين خلال 2022

تراجعت أرباح صناعة البتروكيماويات فى الصين خلال 2022 فيما ارتفعت إيراداتها.



وذكر اتحاد الصين لصناعة النفط والكيماويات أن أرباح صناعة البتروكيماويات تراجعت بنسبة 2.8 % لتسجل 1.13 تريليون يوان فيما سجّلت إجمالي إيرادات 16.56 تريليون يوان في عام 2022، بزيادة قدرها 14.4 % على أساس سنوي،



وصعد حجم الواردات والصادرات للمنتجات البيتروكيمائية في الصين خلال 2022 بنسبة 21.7 % على أساس سنوي إلى 1.05 تريليون دولار أمريكي.



زيادة إنتاج النفط الخام بالصين

وبلغ حجم إنتاج النفط الخام بالصين 205 ملايين طن في عام 2022، بزيادة 2.9 % على أساس سنوي، مسجلاً العام الرابع على التوالي من النمو، فيما بلغ حجم إنتاج الغاز الطبيعي 217.79 مليار متر مكعب، بزيادة 6.4 في المئة على أساس سنوي.