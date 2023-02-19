سيدات مصر يتأهلن إلى بطولة أفريقيا لكرة السلة بالفوز علي أوغندا 74-65

نجح منتخب مصر الأول للسيدات في التأهل لبطولة أفريقيا لكرة السلة 2023 التي تقام في رواندا، بعد الفوز على أوغندا بنتيجة 74-65.

والتقى المنتخب المصري مع نظيره الأوغندي مساء اليوم الأحد في نهائي تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا.

وجاءت المباراة قوية منذ البداية، ونجح المنتخب المصري في إنهاء الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 20-19، وواصل تفوقه مع انتهاء الفترة الثانية، حيث أنهاها لصالحه بنتيجة 40-38.

واستمر تفوق منتخب مصر تفوقه في الفترة الثالثة التي حسمها لصالحه بنتيجة 59-53، قبل أن ينجح الفراعنة في توسيع الفارق في الفترة الرابعة لتحقق سيدات مصر الفوز بنتيجة 74-65.

وبهذه النتيجة، ضمن المنتخب الوطني تواجده في بطولة إفريقيا 2023 والتي تستضيفها رواندا.