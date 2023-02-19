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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملتزمون بالدريس كود.. الأناقة تزين إطلالات رجال هوليوود على ريد كاربت البافتا

نجوم ريد كاربت البافتا
نجوم ريد كاربت البافتا

شهدت ريد كاربت حفل توزيع جوائز البافتا، إطلالات أنيقة من قبل النجوم الرجال المرشحين لنيل جوائز الأفضل تمثيليا هذا العام، بعد توافدهم منذ قليل على الحفل، وأبرزهم بريندان فريزر، وأوستن باتلر، وبول ميسكال، ريجي بيج، وغيرهم. 

وبدأت منذ قليل فعاليات حفل توزيع جوائز البافتا، ومن المتوقع أن يحصد كولين فاريل، وأوستن باتلر، وبريندان فريزر، جوائز الأفضل هذا العام. 

 

ترشيحات البافتا

وقاد فيلم نتفليكس الألماني، All Quiet On The Western Front قوائم ترشيحات البافتا بـ 14 اختيارا، وهو فيلم تدور أحداثه حول الحرب وتجنيد الشباب من أجل الموت على الجبهة دون إدراك منهم، وهو مقتبس من رواية طرحت عام 1928.

وتصدر أيضا فيلمي Everything Everywhere All At Once، و The Banshees of Inisherin  قوائم الترشيحات بـ  10 اختيارات لكل منهما، ومن المتوقع أن يحصدا العديد من جوائز البافتا هذا العام. 

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