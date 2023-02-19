مصطفى وزيري عن موعد افتتاح المتحف الكبير: أقسم بالله ما أعرف.. فيديو

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثارأنه لم يتم تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير بعد.

وأضاف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”٫ على قناة “الحدث اليوم”٫: “أقسم بالله ما أعرف موعد الافتتاح وتم نقل أكثر من 55 ألف قطعة أثرية للمتحف المصري الكبير”.

وأضاف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، : “تم الانتهاء مع وضع القطع الأثرية الخاصة بتوت عنخ آمنون في الفاترينات بنسبة 90%، والباقي ما زال موجود في المتحف المصري بالتحرير”.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، : “تحديد موعد افتتاح المتحف يرجع للقيادة السياسية”٫ مؤكدا: “سنكون جاهزين بنسبة 100% للافتتاح في خلال شهرين أو ثلاث أشهر”.