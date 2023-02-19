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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان .. نقل معرض"أهلاً رمضان" لأرض المعارض بالمسلة

معرض اهلاً رمضان
معرض اهلاً رمضان بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بنقل معرض " أهلاً رمضان " إلى أرض المعارض بمنطقة المسلة لإتاحة المجال أمام المواطنين من كافة الأحياء السكنية لشراء إحتياجاتهم من السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية المختلفة، وهو الذى يأتى ضمن 5 معارض بباقى مدن ومراكز المحافظة حيث تستمر أنشطة هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك فى 15 إبريل القادم

ويأتى تنظيم هذه المعارض فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحاربة بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل. 

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معارض أهلاً رمضان 

وقد أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأن المعرض الذى يشارك فيه القطاع الحكومى ممثلاً في الشركة المصرية لتجارة الجملة ، بجانب القطاع الخاص يعد إستكمالاً للجهود المتواصلة التى تقوم بها وزارة التموين ومحافظة أسوان بالتعاون مع كافة الجهات المعنية التى تتنافس لتلبية إحتياجات ومطالب المواطن الأسوانى من السلع الإستهلاكية بأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها فى السوق المحلى. 

وأشار مدير التموين بأسوان إلى أن المعرض يضم  منتجات اللحوم والدواجن والزيوت والمسلى والبيض والألبان والسكر والأرز والمكرونة وكافة السلع الغذائية بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لإستيعاب وسد حاجة الإقبال الكبير من أبناء المحافظة لشراء إحتياجاتهم من تلك السلع الأساسية ، بالإضافة إلى وضع لافتات ولوحات توضيحية مدون عليها أسعار السلع الغذائية المخفضة مقارنه بأسعار السوق المحلى .

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أنشطة متنوعة 

وكان قد كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن إنهاء 90 % من المستوى الأول لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان ، والجارى تنفيذه بطول 4 كم ، والذى بدأ فى مطلع ٢٠٢٢ ، ومخطط إنهاؤه فى منتصف العام الحالى لمدة ١٨ شهر ليحقق نقلة نوعية وحضارية لعروس المشاتى لم تشهدها منذ عام ١٩٦٤.

وقال المحافظ بأن المشروع يضم 3 مستويات طبقاً للطراز الفرعونى والنوبى بمناسيب تدريجية مبهرة بها مساحات مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل ، بالإضافة إلى ممشى زجاجى لأول مرة يتم تنفيذه بأحدث الأنظمة والمعدات الحديثة ، مما سيتيح للمواطنين والزئرين والأفواج السياحية الإستمتاع بالنوراما الجمالية لنيل أسوان.

ويأتى ذلك إستكمالاً للجهود المبذولة من أجل الإسراع فى تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد ، وأيضاً التطوير والتحديث والتجميل ضمن الخطة المرحلية والرؤية المتكاملة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى لعاصمة المحافظة مدينة أسوان ، وأيضاً مدينة إدفو. 

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