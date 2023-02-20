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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار قضائي بشأن عصابة السيارات في المرج..والمتهمين يعترفوا: من أجل الربح السريع

صدى البلد

جدد قاضي المعارضات حبس 4 أشخاص 15 يوماً على ذمه التحقيقات التي تجرى معهم لاتهامهم بسرقة السيارات الميكروبات في المرج.

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وكان وجه رجال مباحث القاهرة ضربة قوية لعصابات سرقة السيارات بعد أن نجحوا في الإيقاع بتشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات الميكروباص والنصف نقل بأسلوب "المفتاح المصطنع" .

قسم شرطة المرج

تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج  قيام 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة مالكيها ، ويتخذون من شقة مستأجرة بدائرة القسم مكاناً للإقامة والإختباء به ، وأنهم وراء إرتكاب العديد من الوقائع.

وتم إستهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بالشقة، وعُثر بحوزتهم على سيارة ميكروباص "ملك أحدهم" و2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار  و٢ سلاح أبيض "مطواه"  ومبلغ مالى و ٤ هواتف محمولة تستخدم فى مساومة مالكى السيارات المستولى عليها وعدد ٢١ مفتاح مصطنع مستخدم فى إرتكاب حوادث السرقة ولوحة معدنية 

وأقروا بحيازتهم للسيارة والمفاتيح المصطنعة والأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بقصد إستخدامها فى وقائع السرقة والهواتف المحمولة بقصد المساومة والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى .

وأضافوا بإرتكابهم 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط 6 سيارات من المستولى عليهم لدى إثنين من عملائهم سيئ النية تم ضبطهما وأن اللوحة المعدنية خاصة بواقعة سرقة سيارة مبلغ سرقتها بمحافظة السويس وقيامهم بتقطيعها وبيعها .

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية

المرج مباحث القاهرة تشكيل عصابى سرقة السيارات أخبار الحوادث

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