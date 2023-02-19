قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التعدي على مريض سرطان في حلمية الزيتون

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل ربة منزل، في واقعة اتهامها بضرب شخص مريض سرطان أمام مدرسة في منطقة الزيتون بضمان محل إقامتها.

أنكرت ربة المنزل أمام جهات التحقيق واقعة الضرب والتعدي على الطالب المصاب بالسرطان، أمام مدرسة في حلمية الزيتون.

مريض سرطان

وواجهت جهات التحقيق ربة المنزل بالفيديوهات المثبتة في محضر الواقعة، وأنكرت ربة المنزل الاتهام الموجه ضدها.

وكانت ربة منزل تعدت بالضرب على طالب وشقيقة مصاب بالسرطان، ما أدى إلى حدوث إصابات طفيفة في جسد الطفل أمام مدرسته في حلمية الزيتون.

وحصل صدى البلد على فيديو لحظة التعدي على طالب أمام مدرسة، وتبين أنه مصاب بالسرطان.

مريض سرطان

وكشف، الفيديو أن ربة منزل تعدت على شقيق الطالب المصاب بضربه بالشنطة على رأسه، ما أدى إلى وقوعه على الأرض وتدهور حالته الصحية، على الفور تم نقله إلى مستشفى منشية الصدر، وتبين إصابته بعدة كدمات.