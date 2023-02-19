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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التعدي على مريض سرطان في حلمية الزيتون

الطالب المصاب
الطالب المصاب

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل ربة منزل، في واقعة اتهامها بضرب شخص مريض سرطان أمام مدرسة في منطقة الزيتون بضمان محل إقامتها.

لحظة تعدي ربة منزل على طالب مصاب بالسرطان في حلمية الزيتون

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أنكرت ربة المنزل أمام جهات التحقيق واقعة الضرب والتعدي على الطالب المصاب بالسرطان، أمام مدرسة في حلمية الزيتون.

مريض سرطان

وواجهت جهات التحقيق ربة المنزل بالفيديوهات المثبتة في محضر الواقعة، وأنكرت ربة المنزل الاتهام الموجه ضدها.

وكانت ربة منزل تعدت بالضرب على طالب وشقيقة مصاب بالسرطان، ما أدى إلى حدوث إصابات طفيفة في جسد الطفل أمام مدرسته في حلمية الزيتون.

وحصل صدى البلد على فيديو لحظة التعدي على طالب أمام مدرسة، وتبين أنه مصاب بالسرطان.

مريض سرطان

وكشف، الفيديو أن ربة منزل تعدت على شقيق الطالب المصاب بضربه بالشنطة على رأسه، ما أدى إلى وقوعه على الأرض وتدهور حالته الصحية، على الفور تم نقله إلى مستشفى منشية الصدر، وتبين إصابته بعدة كدمات.

مريض سرطان منطقة الزيتون مدرسة الزيتون الطالب المصاب أخبار الحوادث

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