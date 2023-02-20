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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تغنيك عن الحليب .. 5 أطعمة للحفاظ على صحة عظامك

صحة العظام
صحة العظام

فوائد صحية عديدة  للكالسيوم للعديد من وظائف الجسم  فهو يساعد في العديد من وظائف الجسم الرئيسية مثل تخثر الدم وتقلص العضلات وتنظيم ضربات القلب ووظائف الأعصاب.إليك أبرز الأطعمة لصحة عظامك وفقا لموقع بولد سكاي الهندي 

1- حليب الصويا

حليب الصويا  غني بالكالسيوم وفيتامين (د) الذي يمكن أن تتناوله إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الحليب ومنتجات الألبان.

2 - بذور الشيا

بذور الشيا الصغيرة مليئة بالعناصر الغذائية. فهي غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور. من السهل جدًا تضمين بذور الشيا في نظامك الغذائي. هذه بذور صغيرة تنتفخ عند وضعها في الماء. غالبًا ما تأخذ بذور الشيا نكهة الطعام الممزوج بها. سواء كان ذلك دقيق الشوفان أو الزبادي ، يمكن إضافة بذور الشيا إلى أي شيء.

صحة العظام

3-اللوز

كوب من اللوز يحتوي على 385 مجم من الكالسيوم. لذلك إذا كنت تتناول كوبًا واحدًا من اللوز يوميًا ، بأي شكل من الأشكال ، فأنت تشبع أكثر من ثلث كمية الكالسيوم اليومية.

يجب تحديد كمية اللوز التي يجب أن تستهلكها يوميًا مع الأخذ في الاعتبار العناصر الغذائية الأخرى الغنية بالكالسيوم التي تتناولها بانتظام.

4- بذور عباد الشمس:

  تمامًا مثل اللوز ، بذور عباد الشمس غنية أيضًا بالكالسيوم. لقد وجد أن كوبًا واحدًا من بذور عباد الشمس يحتوي على ما يقرب من 110 ملغ من الكالسيوم. بصرف النظر عن الكالسيوم ، بذور عباد الشمس غنية بالمغنيسيوم وفيتامين هـ والنحاس. 

وبالتالي ، بالإضافة إلى الكالسيوم ، فإن العناصر الغذائية الأساسية الأخرى الموجودة في بذور عباد الشمس تساعد أيضًا في صحة العضلات والأعصاب.

5-بروكلي

 

يشبه محتوى الكالسيوم في البروكلي إلى حد كبير بذور السمسم. كوب واحد من البروكلي يحتوي على 87 ملغ من الكالسيوم

ومع ذلك ، نظرًا لأن البروكلي نباتي مع الأخذ في الاعتبار حجم جزء الفرد ، يحتاج المرء إلى إضافة أطعمة أخرى غنية بالكالسيوم إلى النظام الغذائي للتأكد من تلبية المدخول اليومي من الكالسيوم.

حليب الصويا بذور الشيا بذور عباد الشمس

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