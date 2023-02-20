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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مستشار شيخ الأزهر للوافدين : 137 دولة ترسل 50 ألف طالب للدراسة سنويًا

مركز تطوير تعليم
مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين

قالت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، إن الأزهر يدرس به 50 ألف طالب وافدين من 137 دولة حول العالم، هذه الدول أرسلوا أبنائهم ليتلقوا العلم بين أروقة الأزهر الشريف في كل قطاعاته التعليمية.


وأضافت الصعيدي، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي جابر القرموطي، على قناة "سي بي سي"، أن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، يندرج تحته عدة معاهد لتعليم الوافدين، منها: معهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، مخصص للفتيات فقط لأن البنين لهم مكان آخر، وكذلك هناك معهد فتيات البعوث الإسلامية للفتيات فقط يتعلمن فيه خلال المرحلة الإعدادية والثانوية، ثم ينتقلوا للدراسة بجامعة الأزهر.


وأشارت الصعيدي، إلى أنه تم تأليف قصيدة شعرية ، تحكي كل ما قام به الإمام الأكبر لخدمة الطلاب الوافدين وما تم تأسيسه في مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والاجانب، منوهة أن الأزهر يوفر منحة دراسية للطلاب الوافدين، ويقوم على حل مشكلات الطلاب الوافدين أولا بأول ، بالإضافة إلى تأسيس أكاديمية مواهب وقدرات، وكذلك تأسيس برنامج لتعليم كبار السن، والدورات التدريبية، والبرنامج الدولي لتدريب المعلمين.

وأعلنت الصعيدي، أنه الأزهر يهتم بالطلاب الوافدين في كل نواحي الحياة، التعليمية والثقافية والاجتماعية والرياضية، حتى أنه خصص مكانا داخل المركز لتأسيس جيم رياضي على أعلى مستوى.

وأوضحت أن الدراسة للوافدين مختلفة في نظامها، فهناك دراسة صباحية وأخرى مسائية ، نظرا لكثرة أعداد الطلاب، وندرس الآن إضافة فقرة ثالثة.

شيخ الأزهر الوافدين الطلاب الوافدين اللغة العربية البعوث الإسلامية

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