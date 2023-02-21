مانولوفيتش يكشف سر الفوز القاتل لـ الاتحاد على الداخلية في الدوري

كشف زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري أن الفريق لم يتأثر بالغيابات كاشفا سبب الفوز القاتل أمام الداخلية في الدقائق الأخيرة.

وقال مانولوفيتش في تصريحات تليفزيونية لـ أون تايم سبورتس 1: "المباراة كانت صعبة للغاية، أمام فريق عنيد وليس سهلا على الإطلاق".

وأضاف "أضاعنا فرصا محققة في الشوط الأول ولم نستغل قدراتنا الهجومية بشكل جيد، الداخلية بدأ أن يدافع بشكل جيد في الشوط الثاني وهددوا مرمانا بطريقة أكثر فاعلية".

وواصل "سبب الفوز القاتل؟ لم نلعب على التعادل، نحن أردنا الفوز بالثلاث نقاط ولم نرد أن نفرط بالفوز، لدينا غيابات كثيرة في المباراة بسبب الإصابات لكن نحن لا نتأثر بذلك، نعتمد على ما لدينا".