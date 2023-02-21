أحمد عيد: الاتحاد السكندري هدفه التواجد بالمربع الذهبي.. وأحلم بالانضمام للمنتخب

أكد أحمد عيد لاعب فريق الاتحاد السكندري، سعادته بالهدف الذي سجله لفريقه في مرمى الداخلية، والذي منحه الفوز في الوقت القاتل، ليرتقي الفريق إلى المربع الذهبي بجدول الدوري.

وقال عيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الفريق طموحاته الحفاظ على حظوظه في التواجد بالمربع الذهبي لضمان المشاركة الإفريقية في النسخة المقبلة.

وأضاف أنه حصل على الثقة والدعم من إدارة الاتحاد السكندري، والجهاز الفني، وهو ما ساعده على التأقلم بشكل سريع مع الفريق، في أول سنة له بالدوري الممتاز.

وأوضح أن جمهور الاتحاد السكندري داعم للفريق بشكل دائم في المباريات، مضيفًا «أطمح في التواجد بالمربع الذهبي مع الاتحاد وحلمي الانضمام لمنتخب مصر».