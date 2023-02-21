مختار مختار: الأهلي صاحب الفضل في صناعة اسمي.. والجوهري هو من طلب ضمي للفريق

أكد مختار مختار نجم النادي الأهلي السابق ، أن الراحل محمود الجوهري هو من طلب ضمه إلى القلعة الحمراء.

وقال مختار مختار في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة" TeN" :

" بدأت مسيرتي الكروية مع نادي إسكو ، وكان الفريق يصم مجموعة مميزة من اللاعبين مثل ياسر المحمدي و حمدي نوح ، وغيرهم ،، وكنا نخوض مباراة أمام النادي الأهلي ، و أشاد محمود الجوهري بقدراتي الفنية ، و طلب التعاقد معي في القلعة الحمراء ".

وأضاف: " التحقت بالنادي الأهلي عام 1976 و كانت أولى مبارياتي أمام كفر الشيخ ، و حققت مع الفريق نجاحات كبيرة كان أبرزها التتويج بلقب الدوري 6 مرات ، و دوري أبطال إفريقيا مرة ، و كأس مصر 3 مرات ، لكن الإصابة كانت عائقاً أمامي لاستكمال مسيرتي و اعتزلت في سن مبكرة ".

و تابع: " النادي الأهلي هو صاحب الفضل في صناعة إسم مختار مختار ، لاعباً كنت أو مدرباً ".