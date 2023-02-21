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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس جديدة .. سر معاناة الزمالك في دوري أبطال إفريقيـا

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن نادي الزمالك يعاني في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بسبب عدم استمرار اللاعبين من القوام الرئيسي لمدة 4 سنوات كاملة، مؤكدًا أن الفريق الأبيض فاز بالكونفدرالية في 2019 بعد ضم عناصر مميزة وفي وجود فرجاني ساسي وحمدي النقاز.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك قام بتكوين فريق قوي في 2019، وكانت هناك إمكانيات جيدة ووصل الفريق لنهائي دوري الأبطال 2020، لكن كل موسم يرحل لاعبين مميزين، والتعاقدات الجديدة أقل من الأسماء التي رحلت عن النادي، بل أن بعض اللاعبين الناشئين يكونوا أفضل من القادمين".

وأضاف: "الزمالك توج بالدوري لموسمين متتاليين، وكان الجميع يعتقد أن الموسم الحالي سوف يشهد انطلاقة مختلفة، لكن حدث ما لا يحمد عقباه، والأهلي لديه استمرارية منذ ستة أعوام ويمتلك لاعبين خبرات، كان من المفترض أن يبني الزمالك على النهائي 2020، وأن يواصل الاحتفاظ بالقوام الرئيسي من أجل المنافسة على بطولة إفريقيا".

وواصل: "لا أنظر إلى الأرقام المالية لأي لاعب، كل واحد له رزقه، ولكن يجب أن يقدم المستوى الذي يستحق عليه دفع تلك الأموال، هناك لاعبين لا تُشارك وتحصل على أموال كثيرة، والزمالك لديه مشكلة إدارية وفنية، والإعلام لا يتحدث في بعض الأمور بالأندية الآخرى لأنهم لديهم مشكلة مع رئيس النادي".

وأتم: "لا أعرف لماذا تم تأجيل اجتماع لجنة التظلمات حتى الآن، وبالتالي سيتأخر القرار وحال صدور قرار بقيد اللاعبين فلن يتمكنوا من السفر مع الزمالك إلى تونس للمشاركة أمام الترجي".

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