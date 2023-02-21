عبدالملك: مواجهة الترجي والزمالك صعبة.. ويوسف نبيه يجب أن يشارك أساسيا

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن مواجهة الزمالك أمام الترجي التونسي صعبة، في ظل تفوق فريق باب سويقة في السنوات الماضية، كما أنه حصد 6 نقاط في أول جولتين من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك قدم أداءا سيئا في المباراتين أمام بلوزداد والمريخ، ويجب ألا يخسر بأي شكل أمام الترجي، من أجل إحياء آماله في الصعود، لاسيما أن لازال لديه مباراتين على أرضه أمام المريخ والترجي، كما أن مواجهة شباب بلوزداد في الجزائر لن تكون سهلة".

وأضاف: "الزمالك مُطالب بعدم الخسارة أمام الترجي في تونس، وأتمنى فوز المريخ السوداني على شباب بلوزداد".

وواصل: "فيريرا سيواصل الاعتماد على نفس التشكيلة التي لعب بها في المباريات السابقة، والزمالك حصل على قسط من الراحة بعد لقاء المريخ، ولابد من التركيز على محاولة الفوز وليس التعادل".

وزاد: "زيزو يقدم أسوأ مبارياته على الإطلاق في الفترة الأخيرة، وأنا ألتمس له العذر بسبب الارهاق والضغط الشديد الذي يعاني منه، كما أن هناك هبوط في مستوى المجموعة ككل، لكن الزمالك لن يتحمل استمرار ابتعاده عن مستواه الفني".

وحول التشكيل المتوقع للزمالك أمام الترجي قال: "من الوارد مشاركة أحمد فتوح مع الزمالك، وأن يتواجد عبدالشافي أو المثلوثي مع حسام عبدالمجيد ومحمد عبدالغني، بينما يجلس محمد طارق على مقاعد البدلاء".

وأضاف: "من الأفضل مشاركة يوسف أسامة مكان شيكابالا، والاعتماد على طريقة 3-4-3، ووجود دونجا وسيف فاروق جعفر، ويوسف نبيه وزيزو وسيف الجزيري".

وأكمل: "الترجي يضم لاعبين خبرات، ويجب التركيز على التغطية في الجبهة اليمني خلف سيد نيمار، خصوصا أن هذه الجبهة مصدر خطورة كبيرة في الفريق التونسي".