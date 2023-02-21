شبانة: أي ناد يحتاج 100 عام.. لماذا يضع الهلال رأسه برأس الأهلي؟

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تجاوزات نادي الهلال السوداني ضد الأهلي ولاعبيه غير مقبولة على الإطلاق، مؤكدًا أنه حزين لما حدث من مسئولي الفريق السوداني تجاه القلعة الحمراء.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي تعرض لأحداث غريبة في قلب الوطن الثاني (السودان) ومن المفترض أن يكون فيها آمنًا، وأن يتم استقباله بحب وترحاب، لكن تم التجاوز في حقه بشكل غريب للغاية، ولا أعرف لماذا يريدون وضع رأسهم برأس الأهلي، لا أحد يستطيع مناطحة القلعة الحمراء، أي نادٍ يحتاج 100 سنة ضوئية حتى يصل لما وصل إليه الأهلي".

وأضاف: "كرة القدم دائمًا مكسب وخسارة، ولكن لدي عتاب على مسئولي الهلال، هل أنتم راضون على هذا المشهد؟!، وهل ما حدث في الإطار الطبيعي بين مصر والسودان الذين تربطهم علاقات جيدة".

وأكمل: "يجب الإشادة بالبيان الصادر عن النادي الأهلي بشأن تقديم شكوى إلى المجلس الأعلي للإعلام، وهو بيان راقٍ وتم انتقاء الألفاظ بعناية شديدة أظهرت احترام كبير، مدرسة الأهلي راقية دائما وهو ما يظهر في بيانات النادي واعتراضاته على أي شئ".