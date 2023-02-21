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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أصبح مثل الشنيور.. إعلامي: البعض ينشر الشائعات حول كهربا لهذا السبب

كهربا
كهربا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي أصبح مثل (الشنيور) يتسبب في أزمة للبعض، مؤكدا أن هناك أخبارا كاذبة وخيالية يتم نسجها حول اللاعب منذ فترة طويلة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "البعض ردد أنباء كاذبة حول وجود ازمة بين كهربا وشادي حسين، وهذه الأخبار من (الأحلام)، يبدو أن شخص ما قد نام وشاهد هذه الخناقة في أحلامه، وقام بنشر تلك الشائعات".

وأضاف: "البعض قال أن كهربا متوتر لأن عليه غرامة مالية قدرها 2 مليون دولار، فما هو الجديد، هناك خطوات يتخذها المحامي الخاص باللاعب، وفي النهاية لو أغلقت جميع الأبواب سوف يقوم بدفع المبلغ في النهاية، لكن كل طرف يلجأ إلى الأساليب القانونية المتاحة".

وزاد: "كهربا كان يعاني من شد عضلي ولم يشارك أمام فلامنجو، وأصيب بنزلة برد قبل لقاء الهلال السوداني، ولا أعرف لماذا الشائعات تطارد اللاعب، الذي خرج عبر انستجرام ليسخر من كل هذه القصص الخيالية".

وختم شبانة: "كهربا كل يوم يستقيظ من النوم يجد العديد من الشائعات حوله، ومعظم الأخبار كاذبة عن اللاعب وهو يتدرب مع الأهلي وملتزم مع الفريق، لا أزمة بين كهربا وشادي حسين، وننتظر الشائعة الجديدة حول اللاعب".

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